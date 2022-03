Pete Davidson defiende a Kim Kardashian de Kanye West: “Es la mejor madre que he conocido”

Después de haber recibido las amenazas y burlas de Kanye West, el comediante Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, le respondió directamente al rapero, y su intercambio de mensajes se hizo público en redes sociales. El comediante, quien emocionó a los fanáticos de la empresaria al oficializar su relación con ella, le dijo al músico que dejara de hablar sobre él y sobre la estrella de “Keeping up with the Kardashians”.

Pete Davidson a Kanye West: “Deja de ser un niño llorón”

Durante las primeras horas del domingo 13 de marzo se hicieron virales las imágenes de lo que sería un chat entre Pete Davidson y Kanye West. La actual pareja de Kim Kardashian le dijo al exesposo de la empresaria que estaba harto de la relación conflictiva que tenían y le exigió que dejara de comentar públicamente sobre ellos.

“Hola, es ‘Skete’. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8.00 a. m. y no tiene por qué ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes mucha suerte de que ella sea la mamá de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y que me harté de estar callado. Madura”, indicó Pete.

Ante esto, el rapero le respondió: “Oh, ahora estás diciendo blasfemias”. Las conversaciones fueron difundidas por Dave Sirus, guionista de “Saturday night live” y colega de Davidson.

Pete Davidson defiende a Kim Kardashian de Kanye West. Foto: Instagram Dave Sirus

Pete Davidson intentó dar apoyo a Kanye West

Conforme iba avanzando la conversación, Pete Davidson se mostró más abierto a solucionar el conflicto con Kanye West y a ayudarlo a encontrar apoyo psicológico, a pesar de las graves acusaciones que el intérprete de “Praise Goda” hizo contra el comediante.

“No me asustas, hermano. Tus acciones son tan desagradables y vergonzosas. Es tan triste verte arruinar tu legado en el diario. Déjame ayudarte, hombre. También lucho con cosas mentales”, escribió.

Más adelante, Pete agregó: “No es un viaje fácil, ya no tienes que sentirte así. No hay vergüenza en tener un poco de ayuda. Estarás tan feliz y en paz”, agregó. “Te cubro las espaldas aunque me trates como una mierda porque quiero que todo salga bien. Pero si continúas presionándome como lo has hecho durante los últimos seis meses dejaré de ser tan amable”.

Pete Davidson a Kanye West: “No me asustas, hermano". Foto: Instagram Dave Sirus

A pesar de que ambos intentaron pactar una cita presencial, no se sabe si el comediante y el artista lograron verse finalmente.