¿Nuevo romance? Karol G y Feid estarían saliendo, según reportes de “El gordo y la flaca”

Nuevo romance a la vista. Karol G y Feid estarían saliendo, según “El gordo y la flaca”

Culminada su relación sentimental con Anuel AA, Karol G ha estado envuelta en varios rumores que giran alrededor de su vida amorosa. En noviembre del 2021, fue vinculada con el futbolista James Rodríguez; sin embargo, este supuesto romance fue rápidamente descartado por el seleccionado colombiano.

Ahora, la ‘Bichota’ está siendo relacionada afectivamente con el reguetonero Feid, mejor conocido en la escena musical como Ferxxo.

Los rumores de un acercamiento se dieron cuando la intérprete de “Tusa” invitó al músico de género urbano como telonero en uno de sus conciertos. Además, recientemente lanzaron el tema colaborativo “Friki”.

Sin embargo, a la fecha, ninguno de los famosos se ha pronunciado para desmentir o confirmar dicho vínculo sentimental.

Programa mexicano exhibe romance entre Karol G Y Feid

En esa línea, el pasado 9 de marzo, el programa mexicano “El gordo y la flaca” emitió una nota del supuesto romance entre los músicos y expresó que la dupla tiene como cinco meses de estar saliendo.

Tras su presentación en Medellín, en la que se evidenció una muy buena química entre ambos, Karol publicó un tuit sugerente: “No me quito el ‘hoodie’ que me prestaste porque huele a ti”. Sobre ello, el círculo íntimo de la reguetonera afirmó que el mensaje iba dirigido hacia Feid.

Asimismo, la corresponsal Tany Cherry, que tenía enlace desde la ciudad de Los Ángeles, dijo que no solo el par de cantantes hará otro dueto, sino que también Feid produciría canciones de la ‘Bichota’.

“Karol G ya se olvidó por completo de Anuel, no quiere saber nada de él. Estoy segura de que después de esta información aparecerá Karol G con su nuevo amor, Feid, en las redes sociales o en algún momento determinado”, señaló Cherry.

Feid brindará show musical en Perú

A propósito del retorno a los escenarios por parte de músicos locales y nacionales, el colombiano deleitará a su público con su repertorio musical el próximo 26 de marzo en su concierto “Vacaxiones con el Ferxxo”.

El intérprete de “PORFA” estará acompañado de Beéle, Gusi y Austin Palao, y el evento se llevará a cabo en el Arena Perú.