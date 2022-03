Kanye West y Kim Kardashian protagonizan tenso momento por videos de TikTok de su hija

A pesar de que Kim Kardashian y Kanye West ya no están juntos, esta pareja sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, específicamente por las polémicas afirmaciones del rapero. La empresaria, quien hace poco tuvo el favor de las autoridades estadounidenses y fue declarada soltera legalmente, fue acusada por el rapero de hacerlo ver como el enemigo luego de que este criticara los videos que la hija mayor de ambos, North, sube a TikTok.

¿Qué es lo último que ha dicho Kanye West sobre sus hijos?

Kanye West utilizó sus plataformas durante las primeras horas del domingo 13 de marzo para compartir con sus seguidores cuál es su opinión sobre el contenido audiovisual que sube North West, la hija mayor que tiene con Kim Kardashian, a las redes sociales.

“Ahora, mi hija de 8 años aquí cantando se enamoró de una chica emo. Los progresistas no quieren que los padres no tengan nada que decir en la vida de nuestros hijos”, señaló el rapero.

Además, el artista subió un video en el que afirma que le pide a Dios que sus hijos se encuentren a salvo en donde sea que estén y que las personas que cuiden de ellos, especialmente sus niñeras, sean “bendecidas”. Asimismo, West pidió de que North, Chicago, Saint y Psalm vayan con él al “servicio dominical”.

Kanye West: “No existe tal cosa como la custodia compartida”

Durante el pasado viernes 11 de marzo, el intérprete de “Power” subió un video en el que afirma que la dueña de SKIMS lo está presentando como el ‘malo’ por estar en contra de que North West haga videos para TikTok.

“Hola a todos. Acabo de hablar por teléfono con Kim. Le dije que dejara de hacerme ver como el problemático con esto de TikTok. Dije: ‘Nunca más’. Soy su padre y sé que no respetan a los padres y la idea de la familia. Dije que no permitiría que TikTok use a mi hija, que Disney la use. Tengo algo que decir. No existe tal cosa como la custodia compartida en la sociedad actual. Siempre se inclina hacia la mamá”.