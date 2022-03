Jessica Newton al ver a su nieto en brazos de su esposo: “Aprendí que el resto puede esperar”

Jessica Newton, al parecer, decidió olvidar las críticas de Magaly Medina contra la familia de Cassandra Sánchez y ahora se muestra compartiendo con los suyos. La organizadora del Miss Perú aprovecha al máximo los momentos junto a su nieto Milan y no duda en compartirlos en redes sociales. Recientemente publicó cómo su esposo se lleva con el primogénito de Deyvis Orosco.

La ex reina de belleza no ha parado de engreír a su nieto, a quien siempre lo sorprende con regalos comprados en el extranjero. Además, en las últimas semanas, se vio obligada a enfrentar a los cibernautas, quienes compararon el parecido del niño con el recordado cantante Johnny Orosco.

Esta vez, la organizadora del Miss Perú compartió un pequeño clip en su cuenta oficial de Instagram donde se puede ver a su esposo cargando al bebé. “La vida son estos pequeños momentos... aprendí que todo el resto puede esperar”, escribió.

¿Ex Miss Perú respondió a Magaly Medina?

Luego de las críticas de la presentadora de televisión hacia Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, Jessica Newton salió a defenderlos y envió un mensaje presuntamente para su examiga. “Cuando alguien ataca no es feliz... La verdad no (no les perturba los comentarios). No importa lo desagradable que pueda ser un comentario, nadie puede retirar la sonrisa de mi cara y creo que así estamos todos”, señaló para las cámaras de “Amor y fuego”.

Jessica Newton feliz bailando junto a su nieto Milan

El nacimiento del hijo de Cassandra Sánchez ha traído mucha felicidad a la vida de Jessica Newton, quien se ha mostrado en redes sociales bailando junto al pequeño. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria posteó por primera vez un video con el rostro al descubierto del primogénito de Deyvis Orosco. “La mejor aventura que puedes tener es atreverte a vivir la vida de tus sueños. Feliz sábado para todos”, expresó.