Amanda Bynes elimina los tatuajes de su rostro días antes de su cita en la corte

Amanda Bynes actualizó su cuenta de Instagram con un video donde muestra los avances para eliminar los dos tatuajes de corazón que posee en el rostro: uno encima de la ceja y otro sobre la mejilla, este último estrenado en diciembre de 2019.

“Process remove tattoo”, escribió la exestrella de Nickelodeon el 9 de marzo. En tanto, en otra entrada realizada el día siguiente, anunció que también cambiaría el color de su cabello, actualmente, teñido de negro y gris. “Bye bye ombré hair” , agregó.

¿Por qué Amanda Bynes está cambiando su estilo?

La actriz de 35 años se encuentra en medio de un proceso legal para liberarse de la tutela de su madre, Lynn Bynes, quien tiene control absoluto de sus bienes y finanzas desde 2013, debido a su errático comportamiento que incluye abuso de sustancias y problemas de salud mental.

En esa línea, Amanda Bynes estaría adaptando estos nuevos cambios a pocos días de su presentación en la corte, programada para el 22 de marzo.

Esta no sería la primera vez que la protagonista de “What I Like About You” solicita una revisión de su caso. Lo hizo en setiembre de 2021, pero el tribunal falló en su contra y dictaminó una extensión de la tutela hasta 2023.

Amanda Bynes fue una de las estrellas juveniles más populares entre la década de los 90 y 2000. Foto: Amanda Bynes/Instagram

¿Qué es #FreeAmandaBynes?

En noviembre de 2021, la ‘Princesa del pop’, Britney Spears, obtuvo su la liberación de su tutela ejercida por su padre, Jamie Spears, por casi 14 años. Durante ese tiempo, los seguidores de la cantante lanzaron el movimiento #FreeBritney.

Con ese antecedente, los fans de Amanda Bynes adaptaron el hashtag a #FreeAmandaBynes. Esto, para expresar su apoyo en redes sociales y lograr que la exestrella de Hollywood logre su independencia.