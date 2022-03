“Exatlón all star” EN VIVO HOY 13 de marzo: hora y canal para ver el programa de Telemundo

Los días de eliminación en el “Exatlón all star” regresaron. Esta edición del reality show llega con el conocido duelo entre dos grupos. Si bien el equipo azul lleva la delantera, nada está dicho dentro de cada circuito. Además, tras anunciar al eliminado de la semana, podrás sintonizar una entrevista exclusiva EN VIVO con ese participante a través del TikTok del programa de TV Azteca y Telemundo.

Este domingo 13 de marzo, los equipos conformados por deportistas de alto nivel continuarán demostrando quién posee las mayores destrezas para seguir acumulando más victorias. En las playas y tierras de República Dominicana, cada triunfo los hará acreedores de una salida del campamento, visitas a destinos paradisíacos, inmunización, entre otros. A continuación, conoce cómo no perderte el nuevo episodio de la competencia deportiva.

¿Qué pasó en el programa anterior de “Exatlón all star”?

Luego de que, en uno de los últimos capítulos, los Contendientes ganaran a los Famosos y se llevaron un lingote de oro valorizado en 1.000 dólares, los motores de la competencia continuaron calentándose.

Con la participación del exfutbolista español Javi Márquez, el equipo azul logró otra victoria en la segunda batalla del circuito de supervivencia. De esa manera, el grupo ganador va sumando tres puntos, venció en La fortaleza y durante el segundo Choque de ventaja.

Ambos equipos pretenden hacerse de la victoria en los nuevos capítulos de esta temporada. Foto: Exatlón / Telemundo.

¿De qué trata “Exatlón Estados Unidos”?

“Exatlón all star” es una competencia deportiva y extrema, que tiene como escenarios las playas de República Dominicana, en las que sus concursantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje a través de todo tipo de retos. En esta edición de estrellas, se convocó a los mejores participantes de todas las temporadas.

¿A qué hora empieza “Exatlón all star 2022″?

Puedes ver el “Exatlón all star 2022″ en los siguientes horarios:

Perú y Colombia: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9.30 p. m.

Koke Guerrero y Mati Álvarez son los favoritos de Exatlón All Star. Foto: Instagram

¿En qué canal ver “Exatlón EE. UU.” EN VIVO?

Si residen en México, puede sintonizar “Exatlón all star” a través de la cadena Azteca Uno. Si no cuentas con acceso a dicha señal en tu televisor, también podrás disfrutar del programa por el canal 101, el cual pertenece a las compañías de Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

En caso te encuentres en Estados Unidos o cualquier territorio de Centroamérica, puedes ver el reality de competencia mediante el canal Telemundo.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

Para no perderte ningún detalle del “Exatlón all star”, conéctate a la señal de Telemundo. De no tener acceso a un televisor con ese servicio, puedes ver el programa EN VIVO desde este enlace: https://www.telemundo.com/telemundo-internacional/telemundo-internacional.

La competencia ya ha eliminado a dos participantes. Foto: Exatlón All Star / Twitter

¿Dónde ver “Exatlón all star 2022″ EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes un servicio de cable ni una plataforma digital para ver el show, puedes sintonizarlo EN VIVO y ONLINE GRATIS a través de la transmisión EN DIRECTO de La República Espectáculos. La cobertura de este diario aborda las incidencias y detalles de cada episodio de la competencia.