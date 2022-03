Ethel Pozo reflexiona tras cumplir 5 años en la conducción: “Me siento más segura que al inicio”

Más segura que nunca. Ethel Pozo, quién hace poco recibió el respaldo de figuras públicas tras la reaparición de su padre biológico, cumplió cinco años en la conducción de programas de televisión. La comunicadora no solo está al frente de “América hoy”, sino que hace poco regresó con el renovado formato de “En esta cocina mando yo”, junto a Yaco Eskenazi.

La hija de Gisela Valcárcel asegura que no siente nervios a comparación de cuando inició en la televisión. “Me siento con más seguridad; al principio, estaba nerviosa; ahora, con ganas de comunicarme con las mujeres, como en el primer día. Ahora en el formato de los domingos con toda la familia, sigo aprendiendo, pero me siento mucho más segura que al inicio” , contó a El Popular.

Asimismo, cree que la televisión no la ha cambiado, ya que sigue siendo la misma tanto en la calle como en la pantalla chica. “Siempre he creído, por lo menos en nuestro caso, nosotros somos tal cual nos ven en la calle y en la pantalla, quizás antes estaban cansados con los estereotipos, no finjo nada. Junto a Yaco, en el programa de los domingos, también somos una dupla de amigos que habla como le gusta al televidente”.

Conductora recuerda los trabajos de su mamá antes de entrar a la TV

La presentadora de “América hoy” le recordó a Dalia Durán que hace mucho tiempo, ante de convertirse en figura de televisión, su mamá se dedicó a la venta de pan con pollo para solventar los gastos de su familia. “Mi madre me decía que cuando no tenía programa hacía unos ricos pan con pollo y que salía a venderlos; y que si se quedaba un día sin trabajo, iba a salir a vender el pan con pollo. Todas tenemos un talento y, por supuesto, que tú lo tienes”, reveló.

Ethel Pozo entrega donación a Dalia Durán para la escuela de sus hijos

La hija de Gisela Valcárcel se solidarizó con la cubana ante la difícil situación que viene atravesando, y recurrió a los especialistas del magazine para que se sumen con un apoyo económico. Tras entregar la donación, Ethel Pozo hizo una importante advertencia a Dalia Durán sobre la educación de sus hijos: “El doctor Capillo nos ha donado para ti y tus niños, para que vayas corriendo a matricularlos, por favor, y compres los útiles (escolares) necesarios, 1.000 soles”.