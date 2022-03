Dalia Durán se pronuncia sobre mensaje de John Kelvin: “Jamás me aprovecharía de mis hijos”

Dalia Durán señaló que no busca aprovecharse de sus hijos para obtener ayuda de la gente y que no siente identificada con el mensaje que envió su expareja John Kelvin en redes sociales. Recordemos que el cantante se pronunció hace unos días desde el penal de San Juan de Lurigancho y pidió que no sobreexpongan a sus hijos mediáticamente.

“ Jamás me aprovecharía de mis bebés . Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, comentó Dalia para Trome.

Por otro lado, aclaró que su intención nunca fue causar pena a nivel nacional y que solo está enfocada en el bienestar de sus hijos, pese a las adversidades.

“Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve ”, explicó.

El mensaje de John Kelvin desde penal

John Kelvin se encuentra hace más de 8 meses recluido en el penal de San Juan de Lurigancho luego de ser denunciado por agresión física y sexual contra su expareja Dalia Durán. Hace unos días el artista rompió su silencio y reapareció en redes sociales.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón”, escribió el cantante.

Publicación de Jhon Kelvin Foto: Facebook

Dalia Durán y su nuevo hogar en Trapiche

Luego del desalojo que sufrió en su vivienda de Magdalena, la cubana confesó que buscó ayuda en la familia del cantante para tener un lugar temporal donde vivir y ahora se encuentra en una casa en Trapiche junto a sus cuatro hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así, de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo y el dolor también de ellos de que no están conmigo cuando todo esto pasó”, acotó.