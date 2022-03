Dalia Durán respondió a Giuliana Rengifo: “¿Qué hay de malo en vender papas?”

Dalia Durán está más fuerte que nunca, pese a todos los problemas que se le presentan y ante las constantes críticas hacia su persona. La modelo ha vuelto a estar en el ojo público porque tuvo que salir de su departamento en Magdalena para ir a vivir con sus pequeños a un cuarto en Trapiche, Comas.

Luego de la noticia, que salió en varios medios de comunicación, la cantante Giuliana Rengifo aseveró: “Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos; ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó. Que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena; estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”.

Ante eso, la cubana Dalia Durán no dudó en responder la acusación y señaló: “¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga. Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar. No estoy de pobrecita porque soy una persona joven. Hay gente que si me ven llorar, que ‘¿por qué llora?’, que si no lloro, que ‘¿por qué no llora?’”.

Esto lo hizo a través de una entrevista con el diario El Popular, donde también contestó sobre el hecho de vender papas: “No hay problema en que venda papas, camote o lo que sea. Todo trabajo dignifica. Yo no me hago problemas con nada si hay que trabajar. No me victimizo, ni nada, yo vengo trabajando sola y saliendo adelante a mis hijos. No es un problema trabajar, he sido imagen de clínica y hago mis activaciones”.

Dalia Durán responde a las críticas que le hacen en redes sociales

La madre de familia detalló: “No presto atención a los comentarios. No sé por qué la gente me dice que doy pena, no fue mi intención hacerlo. Jamás usaría a mis hijos para dar pena. Como ya estoy en el medio, la gente me pregunta y respondí que me mudé. A mí nadie me regaló nada, no me afectan los comentarios, yo sé que no es así. Todos sacan sus conclusiones; estoy preparada para comentarios buenos y malos”.

Dalia Durán contesta las declaraciones de John Kelvin

El cantante de cumbia John Kelvin declaró, hace unos días, que él no ha abandonado a sus hijos y que muy pronto “la verdad saldrá a la luz”. En la entrevista que tuvo la modelo, no desaprovechó la oportunidad para enviar su mensaje a lo referido.

De esa forma, respondió: “Con respecto a eso, no sé con qué intención se ha pronunciado. Habrá que esperar pues, que salga la verdad a la luz como dijo. Dice que ama a sus hijos, no es solo llamarse papá. Si estamos así, es por culpa de él. Yo no pido nada a nadie, me mantengo sola”.