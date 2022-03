Clara Yolks sobre su música: “Me gusta acompañar a las personas en sus procesos”

Clara Yolks es el nombre artístico de Clara Pomareda Pinto, una joven peruana que viene cautivando a miles de oyentes. A sus 25 años, ella ya tiene un álbum musical en Spotify, algunos videoclips en YouTube y se ha adueñado de varios escenarios. Su último lanzamiento es la canción “Emocional”, y la vibra que transmite se apoderó de una generación inmersa en esta pandemia.

Este domingo 13 de marzo, La República entrevistó a Clara Yolks, quien comentó sobre su trayectoria, los momentos de furor en escena, cómo se siente actualmente y a quiénes admira.

La salud mental y el amor propio presentes en la pandemia

“Emocional” es una canción que habla sobre salud mental y amor propio. Siento que tiene una onda musical con la que me siento muy identificada. En el 2020, la pandemia me golpeó fuerte con respecto a la salud mental porque tuve temas personales que me afectaron, y gracias a eso me di cuenta de que la salud mental es tan frágil y tan dura a la vez. Es una base. Si no la tienes bien cuidada, no vas a poder crear más cosas. Es fundamental darle un cuidado especial y quitarle el estigma. Mucha gente no se va a chequear. Piensan: “Yo no estoy loco; entonces, no tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra”, pero es como ir al doctor por un dolor de estómago.

Clara Yolks la de importancia a los temas que a la nueva generación le interesa sanar. Foto: Instagram.

El objetivo de Clara Yolks: comunicar algo y que se identifiquen

Me siento feliz con la acogida de este tema. Era mi objetivo que las personas se sientan identificadas con algo que era muy íntimo, pero también con la parte musical. Me gusta la idea de acompañar a las personas en sus procesos . Trato de comunicar algo propio y personal de una forma que las demás personas puedan decir: “Pucha, yo también he pasado por eso”. Me gusta que sientan que la canción, de alguna forma, los ayuda.

¿Ser profesional para vivir o vivir gozando de tu talento?

Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado. Mis papás tenían un poco de miedo acerca de lo que iba a pasar. ¿Vas a poder ganar suficiente dinero para subsistir?, fue la gran pregunta. Pero también estudié otra carrera: Ciencias de la Comunicación, y me gradué en el 2019. Con eso mis padres estuvieron tranquilos.

Sin embargo, me gustaría poder vivir del arte. Actualmente, hago algunos freelance y también he estado en trabajos de oficina para sostener la música y sostenerme a mí. Es muy difícil ser músico o artista en el Perú. En 10 años me gustaría poder vivir solamente de la música, de mi arte, acompañar a las personas con el arte.

Yolks está enamorada de la música y los escenarios. Foto: Instagram.

La amistad importa en lo laboral

Es muy importante encontrar a un grupo con quien puedes desarrollar tus ideas y que las personas lo entiendan exactamente como tú lo quieres proyectar. Es algo muy delicado. En el arte tienes tanta subjetividad que, a veces, se puede perder el objetivo principal. Me alegra haber encontrado un equipo con el que hemos podido trabajar esto bien.

Clara Yolks ha trabajado junto a Dispara.pe y Adriana Pierola en sus proyectos. Foto: Instagram.

Me gusta mucho que las personas se traten con humanidad. Antes de vernos como colaboradores, me gusta que nos veamos primero como amigos y ver si realmente les interesa mi proyecto. Si tienen el mismo fin, vamos a trabajar con más gusto pensando en que todos llegaremos a la misma meta.

Los Huevos, una familia que se involucra

Tengo una comunidad muy bonita, se llama la familia Yolks. Nos decimos Los Huevos. Son mis huevitos. Me gusta porque siento que, más que personas a las que les gusta lo que hago, son personas que se vuelven amigos y comienzan a contar sus problemas. Yo también interactúo mucho con ellos y tenemos un grupo de Whatsapp. Me gusta que nos veamos como una familia. Me gustaría que en algunos años esta familia crezca y que no se pierda la esencia de involucrarse en la vida de los demás, ser como hermanos.

Clara Yolks recibe a varios fanáticos en sus conciertos y no les niega una foto. Foto: Instagram.

Dos momentos inolvidables

Hace algunos años, en el 2018, tuve la sorpresa de estar tocando “Lunera”, una de mis primeras canciones, y que un niño del escenario esté cantándola toda. Lo veo, lo subo, y el niño la canta completa y el público se vuelve loco. Fue muy lindo.

Clara Yolks y el pequeño Victor interpretaron la canción "Lunera". Foto: Instagram.

En el año 2019, le abrí el concierto de Shawn Mendes, fue el concierto más grande en el que he estado. Fueron 16.000 personas. Un público muy cálido cantando “Apuratay”. Me moría de miedo al inicio porque decía: “No me vienen a ver a mí exactamente; vienen a ver a Shawn Mendes. Tengo dos opciones: o que me reciban cálidamente o que simplemente esperen que termine y se concentren en el artista”. En este caso, les gustó mucho el show y fue de películ. Me recibieron muy bien y le agradezco a todo el fandom de Shawn Mendes. Fue muy lindo y la pasé muy bien.

Clara Yolks apertura el concierto de Shawn Mendes el año 2019. Foto: Instagram.

Clara Yolks en el backstage del Jockey Club del Perú antes de abrir el concierto junto a su banda conformada por Sebastian Guija, Helen Zamudio, Diego Torpoco y Julio Gabriel Pereyra. Foto: Instagram.

Artistas a las que Clara Yolks admira

Yo adoro a La Lá y ella lo sabe. Es una artista increíble. Me gusta muchísimo. Siempre canto sus canciones y a veces aspiro a ser así cuando crezca.

La performance de Nathy Peluso. Más que su música, que también me gusta, me gusta cómo expresa sus canciones o los mensajes que tiene en las canciones a través del cuerpo. Es algo que extraño de los conciertos. En pandemia hay, pero hace mucho no tengo un concierto en donde tenga el espacio suficiente para hacer ese movimiento, esa soltura.