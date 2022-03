Chloe Cherry revela que tuvo trastorno alimenticio cuando era actriz de cine para adultos

Chloe Cherry es conocida por el personaje de Faye en “Euphoria”. La actriz se ha convertido en una estrella emergente y su popularidad aumentó cuando Faye fue la salvadora del último capítulo en la segunda temporada.

Actualmente, sus seguidores sienten intriga por conocer cada vez más sobre su vida y los detalles de su carrera actoral. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Chloe se presentó en el podcast “Call her daddy” y reveló un pasaje que vivió a sus 18 años.

¿Qué dijo Chloe Cherry?

Durante la entrevista que Alex Cooper, conductor de “Call her daddy”, le realizó a la reconocida actriz, sus seguidores conocieron un poco más sobre ella durante su trayectoria en el cine para adultos. Este recuerdo radica en su adolescencia, cuando su representante la criticó por su peso.

Chloe Cherry. Foto: @perfect_angelgirl/Instagram

Cherry declaró que no tiene buenos recuerdos de esta etapa en su vida y afirmó que sufrió de desórdenes alimenticios. ‘’Recuerdo que me dijo (su representante): ‘Todo el mundo dice que estás gorda, así que la forma más fácil de perder peso es dejando de comer’”.

Actualmente, la intérprete de Faye tiene 24 años y es lo suficientemente valiente para comentar lo que ocurrió hace varios años y, con el tiempo, se convirtió en una obsesión para ella: ‘’Tenía 18 años cuando ocurrió. Fue una locura porque nadie en mi vida me había dicho que estaba gorda y me obsesioné. Mi dieta estaba limitada a 200 calorías al día y lo escondía haciendo ver que estaba sana. Pero no. Me sentía fatal y no traté a mi cuerpo bien’'.

Chloe Cherry responde a los trolls sobre sus “labios grandes”

La joven actriz reconoce que ha causado conmoción entre los espectadores de “Euphoria” por su papel en la serie. Sin embargo, a pesar del gran porcentaje de comentarios positivos que ha recibido, también existe ese pequeño grupo que la critica, usualmente por el tamaño de sus labios.

“Así que es raro ver memes y cosas sobre eso, porque estos temas de conversación son sobre mi cuerpo y no entendí el gran asunto que era“, dijo la estrella. Asimismo, asegura que nunca nadie le había señalado lo “inmensos” que eran sus labios: “Supongo que es lo que pasa cuando eres conocida a un escala mucho más larga”

La actriz del cine para adultos y de ''Euphoria'', Chloe Cherry, habló sobre lo incómoda que se ha sentido con los comentarios sobre sus labios grandes. Foto: composición LR/ Instagram/HBO

