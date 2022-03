Cameron Díaz tras alejarse del mundo del cine: “Lo último en lo que pienso es en mi apariencia”

Cameron Díaz se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood durante varios años gracias a su talento. Sin embargo, el gusto por querer ser una estrella fue disminuyendo con el tiempo hasta que decidió retirarse de la pantalla grande en el 2014, con el estreno de su última película, “Annie”.

La californiana ha comentado, en reiteradas oportunidades, que necesitaba tiempo para poder dedicarse a sí misma y a su familia. Asimismo, considera que este periodo fuera del foco mediático le ha brindado paz. “Había muchas experiencias que no había vivido y aspectos que no manejaba”, comentó en una entrevista para Hart to Heart.

La actriz de 47 años comunicó en Instagram el nacimiento de la pequeña Raddix Madden.

Si bien muchas personas pedían un regreso de la popular actriz a la industria del séptimo arte, Cameron se muestra firme con su decisión y no se arrepiente de ella, pues desde entonces disfruta de mucho tiempo libre y, como asegura, ha dejado de lado la preocupación por su apariencia física.

Cameron Díaz quiso seguir los estándares de belleza

La artista explicó que su vida ha dado un completo giro desde que dejó de dedicarse al entretenimiento. De igual manera, confesó que, en un tiempo de su vida, pensó que la apariencia era lo que más importaba para destacar entre las demás.

“He sido víctima de la cosificación y la explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he caído en estos parámetros en ciertos momentos. Cada día, como actriz que era, me sentaba frente al espejo durante horas. Acabó siendo tóxico”, expresó.

Cameron Díaz quiso encajar con los prototipos de belleza debido a tanta exposición mediática. Foto: Fox

Cameron Díaz ya no cree en estereotipos

Siguiendo la misma línea, la intérprete de 49 años contó lo difícil que fue aceptarse y dejar de lado los cánones de belleza que existen en el mundo. No obstante, ha reflexionado sobre el tema y se siente cómoda con quien es ahora. “No me importa. Literalmente lo último en lo que pienso es en mi apariencia”, manifestó.

Por último, agregó que no gasta demasiado tiempo en cuidarse la piel y que no requiere de estantes llenos de productos, ya que prefiere no gastar energía en una rutina facial. “No hago nada. Nunca limpio mi cara. Dos veces al mes, con suerte”, declaró entre risas.