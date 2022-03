Bryan Arámbulo se pronuncia sobre video siendo resguardado con excesiva seguridad

Bryan Arámbulo fue invitado a “JB en ATV” para participar de una secuencia este sábado 12 de marzo junto a Jorge Benavides y los otros cómicos del programa. El cantante estuvo en la polémica por difundirse un video donde sale resguardado con excesiva seguridad tras un concierto que realizó en un local de Carquin, en Huaura.

Cuenta qué pasó tras concierto

Ante los ataques recibió en redes sociales, aseguró que no es creído ni se le suben los humos. El popular ‘Lisuratás’ le hizo la pregunta durante el sketch, a lo que el artista respondió y explicó qué pasó aquella noche.

“A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas)”, dijo a modo de bromas el intérprete de “Juro que te amo”. “ Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad ”, comenzó diciendo el joven.

“Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. Yo no tengo seguridad, somos un grupo humilde”, aclaró Bryan Arámbulo.

También se refirió a sus seguidores que lo esperan tras cada presentación y trató de justificar por qué se siente seguro ser resguardado. “No les voy a mentir, hubo eventos en los que he sentido que me han metido la mano por todos lados. Me ha pasado que me han empujado y hasta arañado, pero es parte de (ser famoso)”, añadió.

Bryan Arámbulo vuelve a Europa

Arámbulo, de 25 años, contó que volverá a Europa para cantar junto a las diversas comunidades del viejo continente que lo solicitan.

“Vuelvo. La primera vez salieron las entradas y volaron. ¿El aforo era de 30 personas? No (risas). Felizmente, hay pruebas de que habían más. Felizmente, tras la pandemia todo se está reactivando y hay más capacidad en los locales. La pasamos muy bonito en Europa y volvemos este año de todas maneras”, comentó.