Angie Jibaja está feliz de volver a dar shows en discotecas: “Me encantó el evento de ayer”

Angie Jibaja decidió impulsar nuevamente su carrera como animadora de show nocturnos. La famosa modelo, de quien recientemente Olinda Castañeda habló en una entrevista exclusiva para Amor y fuego con el fin de enviarle un mensaje de solidaridad, se dirigió a sus seguidores de las redes sociales para agradecerles por estar presentes mientras daba sus espectáculos durante el último fin de semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘chica de los tatuajes’ se dirigió a sus fanáticos durante el domingo 13 de marzo para pedirles que, de haber estado presentes en su último show, compartan todo tipo de registro en sus plataformas y la etiqueten.

“Chicas, todas las personas que se tomaron fotos conmigo o tienen alguna grabación del evento de ayer, etiquétenme para repostearles en Instagram. Me encantó el evento de ayer”, escribió. Además, subió dos videos en los que se le puede ver cantando y bailando.

PUEDES VER Los momentos más recordados de Olinda Castañeda en la TV antes de volverse cristiana

Magaly Medina criticó a Angie Jibaja por animar shows nocturnos

Magaly Medina y Angie Jibaja han protagonizado una serie de momentos intensos dentro de la historia de la televisión peruana. Precisamente, la ‘urraca’ volvió a criticar a la modelo en los programas pasados de Magaly tv, la firme. “Parece que Jibaja andaba con unas copas de más. (…) Se la pegó de disque animadora el fin de semana”, dijo la conductora luego de que se emitieran imágenes en las que se puede ver a Angie teniendo inconvenientes en sus presentaciones.

¿Qué le respondió Angie Jibaja?

Ante esta serie de comentarios duros que dio la presentadora de televisión, Angie Jibaja recurrió a Twitter para dar su descargo: “Estoy cansada de este tipo de noticias. Estoy trabajando para salir adelante y a veces me contratan para animar eventos. ¿Cuál es tú problema, Magaly, o no tienes más noticias interesantes para tu programa? A la gente no le importa lo que yo haga con mi vida”.