Andrés Hurtado ‘cuadra’ a Andy Polo: “Me estoy encargando de la comida de tus hijos”

Andrés Hurtado es un conductor de televisión muy extrovertido que siempre ha demostrado tener rienda suelta para dar sus opiniones y no tener ningún reparo en decir lo que piensa. En esta oportunidad, el presentador se refirió al futbolista Andy Polo, quien fue acusado por esposa de abandonar a ella y a sus hijos.

Es así que cuando dio una entrevista para el diario El Popular, el animador manifestó: “Ojalá que cuando venga se ponga a derecho por el bien de sus hijos, que se ponga a derecho para que los niños tengan un pan y sus estudios”. Como se recuerda, el padre de Josetty y Gennesis Hurtado se ofreció voluntariamente a apoyar económicamente a toda la familia del jugador de fútbol.

No obstante, la ayuda económica no incluiría el pago de la educación de los menores de edad. Por ello, hizo un llamado especial a Andy Polo para que reflexione y envíe a sus descendientes los gastos necesarios. En ese sentido, señaló: “Yo solamente cumplo con decirle a Andy que se ocupe de la manutención de sus hijos, de las escuelas, porque yo me estoy encargando por medio año de su desayuno, almuerzo y comida de sus hijos sin ser nada de (ellos)”.

Andrés Hurtado se pronunció sobre la nueva mudanza de Dalia Durán

Luego de que la modelo cubana Dalia Durán publicara que se mudó a un departamento en Trapiche por no poder pagar el espacio que tenía en el distrito de Magdalena, muchos personajes conocidos se pronunciaron al respecto, y Andrés Hurtado no fue la excepción.

Hace meses, las hijas de Andrés Hurtado pagaron el alquiler del departamento donde vivía Dalia Durán y sus hijos. Foto: composición Andrés Hurtado, Dalia Durán/Instagram.

En ese sentido, se pronunció diciendo: “Bueno, qué puedo decir. Hay que ayudar siempre, hay que dar una mano cuando (un) hermano está caído, sea de cualquier país”.

Andrés Hurtado se emocionó al ser llamado “presidente del 2026″ por seguidora

El programa “Porque hoy es sábado con Andrés” se caracteriza por la ayuda social a sus seguidores, pues en sus ediciones suele donar dinero a quienes más los necesitan.

Es así que el conductor Andrés Hurtado recibió una llamada de una seguidora quien le dijo una frase particular que le hizo emocionarse. La televidente aseveró: “Ya los chotanos escogieron un presidente cajamarquino, ahora van a escoger a un presidente limeño”.