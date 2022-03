Andrea San Martín pide que se le prohíba a Juan Víctor Sánchez acercarse a la familia de ella

No se dan tregua. Andrea San Martín volvió a denunciar a Juan Víctor Sánchez. En esta ocasión, la modelo hizo un sorprendente pedido en contra del ex tripulante de cabina, el cual involucra a la familia de este. Además, indicó que el padre de su segunda hija no está cumpliendo con las medidas restrictivas.

“Las denuncias que se vienen ventilando a nivel de fiscalía, prohibiéndole presentarse en cualquier medio de comunicación. En tal sentido, solicito que se amplíen las medidas de protección actuales y se le prohíba acercarse a mi persona o algún integrante de mi familia”, se lee en la denuncia.

Asimismo, la exconductora expuso en el parte policial que Sánchez no cumple con la pensión de alimentos. “Él tiene conocimiento de que soy una figura pública y trabajo con mi imagen. Además, debo solventar los gastos de nuestra menor hija debido a que el señor no viene cumpliendo con la pensión de alimentos establecida de una resolución judicial del Juzgado”.

Modelo reaparece tras acusaciones de la mamá de Víctor Sánchez

Luego de que la madre del ex tripulante de cabina mostrara audios en los que la influencer confirma consumir marihuana, Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales con un video de TikTok. “Dejen que la gente que quiere destruir su confianza la destruya. Déjenlos tomar sus propias decisiones porque solo así ustedes van a conocer quién es realmente esa persona. Uno no puede pasarse persiguiendo a todo el mundo para que no le haga a uno daño, para que no la valore, para que haga las cosas bien, así que déjenlos. Yo sé que suena loco, pero dejen que esas personas las pierdan por siempre a ustedes”.

Andrea San Martín denunció varias veces a empresario

Los conductores de “Amor y fuego” se indignaron al conocer la gran cantidad de denuncias que la ex chica reality le ha puesto a Juan Víctor Sánchez. Tras ello, Gigi Mitre aseguró que Andrea San Martín está siendo mal asesorada por su abogado. “A mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo. O sea, ¿cuántas denuncias en lo que va de los programas? Que nos enteremos. ¿Cuántas van? Miren todo lo que está haciendo; o sea, por ellos no llegar a un acuerdo. (...) Lo de Andrea ya no tiene nombre. Esa chica no tiene otra cosa que hacer más que denunciar. Igual Juan Víctor, ojo”.