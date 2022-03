Rui Pereira de Tourista: “No podemos esperar más tiempo para internacionalizarnos”

El trío conformado por Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko en la popular banda nacional Tourista, la cual se define como una agrupación de pop alternativo que no es ajena a fusionar ritmos latinoamericanos en su repertorio, se encuentra trabajando en los temas de su próximo álbum de estudio.

A propósito de la pandemia por COVID-19 y el retorno de los artistas a los escenarios, el vocalista de Tourista, Rui Pereira, conversó en entrevista exclusiva con La República y aseguró que la banda apuesta ahora por el sonido de los 90 y busca “despertar emociones del pasado” por la música que consumían cuando chicos.

El vocalista comenta los planes de Tourista de abrirse camino en el extranjero y recalca que es el principal objetivo en su agenda en esta etapa de su carrera musical.

Los inicios de Tourista

Rui Pereira empezó a trabajar como músico apenas culminó el quinto grado de secundaria. Junto con un grupo de amigos conformó una banda de rock que con el tiempo se volvió más pesada y estridente por las influencias musicales que escuchaban en ese entonces. “Se llamaba La Forma, duró unos 10 años, y en paralelo empecé a involucrarme en la música electrónica”, narra el joven cantante.

Tras culminar de estudiar una serie de carreras cortas, Diseño Gráfico, Comunicación Audiovisual y Arte Mediática, Pereira empezó a trabajar en una agencia de publicidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se sentía infeliz laborando en ese rubro.

“Recuerdo que fui a mi casa a almorzar y me quedé en el estudio armando unas canciones y me di cuenta de que estaba angustiado porque no quería regresar a trabajar, así que hice un autoanálisis y me pregunté si el motivo por el que no quería regresar (a trabajar) era porque me sentía muy infeliz. Más bien quería dedicarme a la música”, cuenta el exintegrante de La Forma.

Al día siguiente presentó su carta de renuncia, sin imaginar que tiempo más tarde (2012) fundaría Tourista, una banda de la nueva generación de música independiente que, según comenta, inició haciendo pop alternativo pero pronto se arriesgó a fusionar géneros musicales como trap, pop electrónico, sonidos andinos, entre otros.

Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko son los integrantes de "Tourista". Foto: Instagram

“Cambiamos como cambia el pop en el mundo, sin dejar de ser alternativo, y siempre estamos refrescando lo que hacemos, escuchando cosas nuevas, inspirándonos de las tendencias nuevas de lo que va sonando en la propuesta de los nuevos artistas”, comenta.

Los roles de Rui, Sandro y Genko en la banda

Rui cuenta además que cada miembro de la agrupación musical tiene una labor especial y significativa. “Cada uno, más allá de ser músico, tiene una función de gestión”, detalla.

“Genko se encarga de la parte administrativa y legal; Sandro se encarga de la parte de relaciones públicas, de relaciones con bandas, con staff, con proveedores; y yo me encargo de relacionarme con artistas que sean aliados estratégicos, colaboraciones o también de ver la parte de redes con la community manager”, agrega.

Rui Pereira y Genko creando música en el estudio. Foto: Instagram

Asimismo, revela que las letras de los temas de Tourista los compone él; no obstante, en su travesía, es su productor musical, Alejandro León, quien lo asesora.

El propósito de Tourista en este momento

El también conocido como ‘Ruido’ Pereira menciona que el principal propósito de Tourista en este momento es exportar lo que hacen y ganar oyentes de otras partes del mundo. “Si bien lo hemos intentado en varios momentos, esta es la primera vez que sentimos que somos conscientes de cuál es el proceso para hacerlo”, explica el artista.

Con más de 20 años de trayectoria musical, Pereira sabe que esta hazaña no es nada fácil, “sobre todo cuando se trata de una banda que hace pop independiente o rock”. Además, el deseo de internacionalizarse implica una inversión muy alta que escapa de sus manos.

Al otro lado del teléfono, denotando bastante seguridad y firmeza, Rui dice: ”Con 10 años encima, sabemos que no podemos tardar 10 años más en poder lograrlo porque, si no, se nos pasa el tren. Lo que queda es buscar aliados estratégicos, un sello independiente que quiera invertir en nosotros. Es complicado, pero no es imposible (…). Hemos viajado a otros países, pero no de la manera y con la constancia que quisiéramos”.

Estreno de “No me arrepiento”

A propósito de su retorno a los escenarios y de su reciente aparición en el Festival Reactívate 2022, el vocalista de la banda de pop cuenta que la experiencia fue feliz y triste porque se sintió emocionante reencontrarse con el público, pero este se encontraba muy limitado por los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19.

De igual manera, Rui, Sandro y Genko aprovecharon para tocar “No me arrepiento”, su más reciente single. Para ese entonces, el tema musical tenía dos días de estrenado. Pese a ello, la respuesta de los asistentes al concierto fue muy positiva, y algunos hasta se sabían la letra de la canción.

Rui Pereira es el vocalista de "Tourista". Foto: Instagram

La historia detrás de ese sencillo es muy personal para Rui, ya que, en medio del proceso de mudarse de Lima a Máncora, sintió mucho miedo. “Ahí me empecé a cuestionar por qué tenía tanto miedo si al final la vida es una sola y estaba haciendo lo que quería. Así fue que surgió la idea de ‘No me arrepiento’ como frase”, narra el artista.

Aplaude a las bandas emergentes peruanas

En esa línea, La República consultó a la voz de Tourista sobre las nuevas propuestas de la escena musical que desean abrirse camino al éxito. Sobre esto, el intérprete de “Malabrigo” dijo que es muy difícil que las bandas emergentes puedan hacerse escuchar; sin embargo, recalcó que tienen herramientas que facilitan su alcance y su llegada al publico.

Considera además que la identidad visual de las bandas y artistas locales emergentes está bien desarrollada y que sus canciones y sus sonidos son de calidad.

Tourista lanzó el primer adelanto de su tercer disco. Foto: difusión

“Los artistas tienen que crecer por esfuerzo propio y tienen que ganarse al público. El público no tiene responsabilidad de apoyarte si es que no le gusta tu música”, precisa el músico.

Gira con Jaze y próximos lanzamientos

Tourista se encuentra participando en una gira colaborativa con el freestyler Jaze en la costa peruana (Trujillo, Chiclayo y Piura), que tuvo inicio el último 11 de marzo y culminará este domingo 13.

"Tourista" se enrumbó a la gira Personalidad 7 de Jaze por la costa peruana. Foto: Instagram

El también productor cuenta que está muy entusiasmado porque se ha dado esta relación y que sería increíble que puedan hacer una colaboración en el futuro.

En cuanto a sus próximos proyectos, Tourista planea terminar de pulir y grabar las ocho canciones que ya tiene producidas, incluida “No me arrepiento”, para sacar cuatro temas más y tener un LP (disco de larga duración) que “represente de manera más sólida la nueva propuesta sonora de la banda”.