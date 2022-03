Pancho Rodríguez revela detalles de su nuevo romance: “Estoy viviendo un momento especial”

Pancho Rodríguez por medio de una videollamada se enlazó en vivo con “Estás en todas”, este sábado 12 de marzo, para exponer su indignación con la justicia peruana luego de que no lo dejaran ingresar a Lima. Sin embargo, el chileno ha decidido rehacer su vida amorosa, ya que se ha dejado ver en redes sociales con una joven con quien estaría iniciando una relación sentimental.

Durante la entrevista, ‘Choca’ Mandros le preguntó si encontró el amor en Chile a lo que el modelo reveló detalles inéditos de su romance. “Estoy viviendo un momento especial pese a que estoy atravesando el peor momento de mi vida (Migraciones). Sin querer la vida puso una persona maravillosa y muy especial en mi camino. Ella me hace vivir este momento que estoy pasando de manera especial”, acotó.

Además, el ex integrante de “Esto es guerra” contó cómo la conoció. “Se llama Christina, la conocí en un barcito. Mis amigos me invitaron, no tenía ganas de salir, pero mi hija Rafa me dijo: ‘tienes derecho a pasarlo bien’, me agarró la mano y dijo: ‘por favor, anda’. Ella (Christina) tampoco quería y nos conocimos, de la nada, fue un flechazo, nos quedamos mirando como diez segundos y luego nos conocimos”.

Influencer pide a Migraciones se resuelva su caso

Desde Chile se mostró indignado y exigió justicia con su caso, pues hasta el momento no obtiene respuesta de parte de las autoridades. Además, hizo mención de su departamento y carro abandonados en Lima. “Sigo pagando mi alquiler en Perú. No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, tengo que seguir pagando mis cosas allá”.

Pancho Rodríguez brindó una entrevista para el programa “Estás en todas”. Foto: captura América TV

Pancho Rodríguez agradece apoyo de Mario Irivarren

En la edición del jueves 10 de marzo de “Amor y fuego”, Mario Irivarren estuvo presente en el set y se comunicó con Pancho Rodríguez a través de una videollamada. Durante la conversación, el ex chico reality se mostró muy agradecido con la pareja de Vania Bludau. “Mario es una de las personas que más me ha escrito para saber cómo estoy. De verdad, Mario es una de las personas más lindas con las que he trabajado en televisión”.