Pancho Rodríguez exige justicia desde Chile: “Sigo pagando mi alquiler en Perú”

Pancho Rodríguez brindó una entrevista para el programa “Estás en todas” sobre su difícil situación con Migraciones. El ex chico reality se pronunció desde Chile y exigió que se haga justicia con su caso, pues hasta el momento no obtiene una respuesta de parte de las autoridades peruanas, quienes le han impedido volver al país durante cinco años.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez?

La conductora Natalie Vértiz le preguntó qué ha hecho con su departamento y su carro, que se encuentran abandonados en Lima. El modelo chileno sorprendió al revelar que aún sigue pagando el alquiler de su casa pese a que no puede vivir allí.

“ Sigo pagando mi alquiler en Perú. No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, tengo que seguir pagando mis cosas allá”, expresó el exintegrante de “Esto es guerra”.

No puede aceptar un trabajo en Chile

Al ser consultado sobre si ya encontró un nuevo trabajo en Chile, Pancho Rodríguez explicó que no puede aceptar una oportunidad laboral porque tiene la esperanza de volver a Perú.

“Me dicen ‘ven’ y cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú, qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad. Es como decirle ‘oye muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona, por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito ”, señaló.

Pidió que Migraciones resuelva su caso lo más pronto. “Lo que me hicieron es algo arbitrario, desproporcional, que tiene muchas irregularidades en el proceso, por eso yo sigo luchando”, finalizó.