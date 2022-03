Nicola Porcella es insultado al colarse en la fila de Migraciones: “Regresé a mi sitio”

En más de una ocasión se ha dicho que las personalidades que gozan de fama suelen disfrutan de ciertos privilegios a diferencia del resto de ciudadanos. Esto fue confirmado por el propio Nicola Porcella, quien vivió una curiosa anécdota el último viernes 11 de marzo en la cola de migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El chico reality indicó que estaba esperando su turno en la larga fila de dicha entidad como cualquier persona hasta que un personal se le acercó señalándole que sería atendido antes que al resto. El exintegrante de “Esto es guerra” aceptó la propuesta sin esperar la desaforada reacción del resto de decenas de personas que también aguardaban su turno.

Nicola Porcella fue insultado por intentar ‘colarse’ en Migraciones del aeropuerto

Fue Instarándula, de Samuel Suárez, la que dio a conocer el hecho en primer lugar, pero luego el propio Nicola emitió su versión. Según el ‘excombatiente’, fue una chica que trabajaba en Migraciones quien le ofreció pasar sin hacer la cola, por lo que pensó que no habría problemas al hacerlo.

“Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola solito, no conocía a nadie, y una chica se me acerca y me dice ‘hola, Nicola, ¿cómo estás, quieres pasar?’. ‘Ah, ya’, le digo, normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado, ¿no? La gente comenzó a pu***, gritarme, que cómo le van a dejar, y yo les decía ‘pero a mí solo me han dicho pasa’. Paso siguiente, tuve que regresar a mi sitio, todo el mundo pu*** en Migraciones, 500 personas. Sentí como si hubiera fallado el penal de ‘Cuevita’, carambas, pero, bueno, así pasa, así pasa, ya está”, señaló.

Nicola Porcella reconoció haber aprendido la lección

Nicola continuó su relato y aprovechó la experiencia para dejarles un mensaje a sus seguidores para que no cometan el mismo error que él y no intenten colarse en cualquier fila. Otra cosa que señaló el también influencer fue que luego del impasse otro personal de Migraciones se le acercó para pedirle las disculpas del caso por el mal rato.