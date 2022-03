Miss Perú La Pre 2022: conoce a las 4 finalistas del certamen de belleza

Miss Perú La Pre, en su edición 2022, está cada vez más cerca de llegar a su etapa final. Por ello, la noche del viernes 11 de marzo, del top 10 de concursantes que postularon al referido concurso de belleza, Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Alondra Huárac, hija de Nilver Huarac; y Gaela Barraza, primogénita de Carlos ‘Tomate’ Barraza, y Mía Loveday fueron las candidatas finalistas.

Uno de los objetivos que persigue este certamen es “formar mujeres fuertes, valientes, soñadoras y decididas, no debemos hacerlas correr, deben disfrutar su edad” , según refiere la cuenta oficial de Instagram del Miss Perú La Pre.

A continuación te contamos un poco más acerca de las cuatro adolescentes, quienes pasan a la ronda final del tan sonado concurso, pues recientemente algunas postulantes denunciaron presuntas irregularidades al escoger a las finalistas.

Kyara Villanella Fujimori

Kyara Villanella (14), hija de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y el estadounidense Mark Vito Villanella, ganó gran popularidad cuando ella y su hermana Kaori acompañaron a su madre en el famoso desayuno electoral en San Juan de Lurigancho, previo a las elecciones presidenciales 2021.

A través de la cuenta oficial del Miss Perú La Pre, la adolescente de 14 años reveló que desde pequeña le ha gustado el arte, la poesía, hacer deporte, así como hablar en frente de otras personas.

PUEDES VER: Kyara Villanella representará a Perú en certamen internacional tras su paso por Miss Perú La Pre

“Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera, sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior. Asimismo, estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me esta brindando la oportunidad de aprender”, señaló la nieta de Alberto Fujimori.

Kyara Villanela manifiesta sus intereses como el arte y la oratoria. Foto: captura de Instagram

Cabe precisar que en setiembre del 2021 se conoció que Kyara Villanella logró pasar el casting del Miss Perú La Pre. En el video, que ya circula en todas las redes sociales, se le escucha decir cuáles son sus pasatiempos favoritos.

“Con mi mamá hago mucho deporte, con mi hermana siempre cocino, sé cocinar muy bien. Con mi papá hago mucho karaoke de vez en cuando”, expresó en ese momento la hija de Keiko Fujimori.

Kiara Villanela revela que su madre, Keiko Fujimori, le enseñó a modelar

En su debut como modelo en el Miss Perú La Pre, Kyara Villanella reveló que contó con la ayuda de su madre Keiko Fujimori: “Mi mamá creo que ha hecho pasarelas antes. Y en locución y oratoria. Ustedes saben que ella sabe hablar bien; entonces, me ha enseñado”.

Gaela Barraza

Hija de la exmodelo Danuska Zapata y el cantante Carlos Barraza. El pasado 23 de junio de 2021, su padre dio a conocer que Gaela, en ese entonces de 13 años, daba su primeros pasos para cumplir su sueño de convertirse en modelo profesional.

Según refirió, su hija había sido inscrita en la academia de modelaje de Richard Dulanto. “La misión de los padres es ayudar a cumplir los sueños de sus hijos. Hoy es un día muy importante para mi Gaela, porque empieza su sueño de ser una modelo. Siento un inmenso orgullo de verte crecer y aquí estaré siempre para ti”, agregó en su publicación de Instagram.

Carlos Barraza anunció que su hja Gaela se prepararía para incursionar en el mundo del modelaje. Foto: captura de Instagram

Participación de Gaela Barraza en el Miss Perú La Pre

Luego de haber dado el primer paso para ser una modelo profesional, el popular ‘Tomate’ Barraza sostuvo que su hija Gaela, quien ahora tiene 14 años, ingresó a las filas del Miss Perú La Pre con el objetivo de estudiar y prepararse para representar a Perú en los próximos concursos de belleza.

“Mi Gaela iniciará su participación en Miss Perú La Pre de Jessica Newton y el profesor Aldo Lescano de Aldos Gym Perú será el encargado de su preparación física”, aseguró el también locutor de radio.

El padre de Gaela Barraza anunció que su hija ingresaría al concurso de belleza Miss Perú La Pre, así como también la iniciación de su preparación física. Foto: captura de Instagram

Alondra Huarac

Alondra Huarac, originaria de Huánuco, es hija del productor musical Nilver Huarac y la cantante de cumbia Lizet Soto. La adolescente de 16 años, antes de haber postulado al Miss Perú La Pre, ya destacaba en el mundo del modelaje.

En agosto de 2021 se convirtió en ganadora del Miss Teen Huánuco y mostró su felicidad tras obtener la corona, luego de que se haya preparado para el certamen de belleza con una semana de anticipación.

Alondra Huarac y su talento para el baile

La hija del popular ‘Rey Midas de la cumbia’ se llevó el máximo premio durante una competición de baile realizada en Panamá. A propósito de su triunfo, la joven visitó el set del programa “En boca de todos” y mostró frente a cámaras el trofeo que obtuvo.

Alondra alzó la copa del All Dance America, en la categoría adolescente de 15 a 18 años. La primera fase del concurso se realizó de forma grupal, mientras que en la segunda, Huarac Soto demostró todo su talento artístico. En dicha fase, compitió con seis representantes de distintos países.

Alondra Huárac revela su gran parecido a la cantante mexicana Belinda

Eso no es todo, pues la engreída de Nilver Huarac reveló que ha sido confundida por su gran parecido con la cantante y actriz mexicana Belinda. Es por ello que la adolescente, bajo una dinámica del programa “En boca de todos”, se peinó y maquilló igual que la artista azteca.

“No saben cuántas veces me han dicho ‘te pareces a Belinda’ y yo decía de dónde, hasta que hoy día me maquillaron, me vistieron y dije ‘uy, sí me parezco’. No saben lo feliz que estoy de estar aquí de nuevo, gracias”, detalló Alondra Huarac en esa oportunidad.

Mía Loveday

La cuarta finalista del Miss Perú La Pre es Mía Loveday, de 15 años, hija de padre peruano y madre francesa. A través de la cuenta oficial del certamen, la adolescente reveló que siente una gran atracción por el mundo del espectáculo.

Asimismo, dentro de sus actividades favoritas destacó la equitación, escuchar música, y “sacarles sonrisas a mi amigos y familiares”.

Mía Loveday es una de las favoritas para alzar la corona. Foto: captura de Instagram

PUEDES VER: Kyara Villanella revela que Keiko Fujimori la ayudó a practicar su pasarela en Miss Perú La Pre

La participante del certamen de belleza organizado por Jessica Newton señaló que se unió al casting del concurso ya que le pareció una buena oportunidad para dar a conocer su talento en las pasarelas.

“Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita, lleva consigo una gran responsabilidad y un trabajo arduo. Voy a demostrar que todo lo que he aprendido valió completamente el esfuerzo”, sostuvo la menor, quien compite junto a Kyara Villanela, Gaela Barraza y Alondra Huárac.