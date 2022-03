Miss Perú La Pre 2022: excandidatas denuncian que concurso estaba “arreglado”

El Miss Perú La Pre 2022 ha generado una fuerte polémica a raíz de la elección de su top 10, en el que se incluyó a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac. A través de las redes sociales, excandidatas del certamen de belleza peruano han señalado que el proceso no se llevó a cabo de manera justa y que todo “estuvo arreglado”.

Camila Hernández

Por medio de sus historias en Instagram, Camila Hernández aseguró que hay participantes de Miss Perú La Pre que no merecían llegar a las semifinales.

“ Todo estaba arreglado . Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado. Creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo, por otros motivos”, acotó.

Camila Hernández denuncia irregularidades en el Miss Perú La Pre. Foto: Camila Hernández/ Instagram

Samantha Gonzales

Por otra parte, Samantha Gonzales se mostró esperanzada en que la próxima edición del Miss Perú La Pre tenga una selección más justa.

“Para todas mis compañeras de MPLP, quiero decirles que son unas reinas. Sé que muchas nos esforzamos al mil y tal vez no quedamos, pero ya sabíamos cómo era esto. Me da pena porque de verdad ponía mis manos al fuego por mis reinas, Fernanda Alvino, Arianna Santoyo, Camila Mosquera y Micaela Gonzales Galliani, pero la vida no es justa, así que nada chicas, espero verlas el próximo año con los mejores ánimos y esperemos que esta vez los resultados sean justos. Las quiero a todas”, escribió.

Samanta Gonzales cuestiona al Miss Perú La Pre. Foto: Samanta Gonzales/ Instagram

Nicole Astete

Al igual que sus compañeras, la cusqueña Nicole Astete detalló que no se trató con igualdad a todas las competidoras del certamen.

“Creo que todas nos quedamos así con los tan ‘inesperados’ resultados”, aseveró en Instagram.

Nicole Astete indignada por resultados del Miss Perú La Pre. Foto: Nicole Astete/ Instagram

Luciana García

Finalmente, Luciana García compartió una publicación de la cuenta de apoyo a Miss Perú La Pre 2022 que decía: “Lo único que quiero pedir es que la elección para los tops sea justa. El otro año volverán a participar algunas chicas de este año y sé que darán mucho de qué hablar”.