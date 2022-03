Miguel Barraza defiende a Gisela de Jorge Pozo: Trabajó mucho por sacar adelante a su hija

El comediante Miguel Barraza recordó haber trabajado con Gisela Valcárcel en el programa “Risas y salsa”. Además, no dudó en defender a la presentadora de televisión sobre el pedido económico de Jorge Pozo, ya que asegura que todos la conocían como una madre soltera que trataba de sacar adelante a su familia.

“Conozco a Gisela Valcárcel desde sus inicios, cuando compartimos elenco en el programa cómico “Risas y salsa”, y poco a poco fue escalando en la televisión. (...) Siempre la vi sola, sin pareja y todos sabíamos que era madre soltera. Soy testigo de que siempre ha trabajado mucho por sacar adelante a su hija y su familia” , afirmó en entrevista con Trome.

En esa misma línea, el artista peruano destacó la trayectoria de la ‘Señito’ en la pantalla chica. “Hemos trabajado juntos muchos años y siempre fue muy responsable y creció mucho. Es la figura de la televisión nacional”.

Comediante se retracta sobre críticas a “Hablando huevadas”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de “Hablando huevadas” fueron duramente criticados por el humorista. Días después, uno de los creadores del programa de YouTube mostró un audio del ‘Chato Barraza’, donde desmentía lo dicho para un medio. “Ricardo, Jorge, soy Miguelito Barraza para decirles: Tú sabes cómo es el periodismo, escriben co***, y yo no he dicho absolutamente nada de ustedes, así que no crean esa basura. Los respeto, los admiro, y los felicito porque lo que han logrado”.

Miguel Barraza perdió la voz tras contagiarse de COVID-19

El cómico pasó por una difícil situación luego de haber superado la COVID-19, pues Miguel Barraza temió nunca más volver hablar. “Estoy saliendo de la enfermedad, ya me siento bien (...), pero hace unos días este virus me dejó sin voz, me asusté un poco porque pensé que no podría trabajar más. Imagínate, cómo podría hacer reír a la gente sin contar mis chistes, tendría que convertirme en el nuevo Chaplin”.