‘Mero Loco’ se solidariza con Dalia Durán y le ofrece un puesto de trabajo en su restaurante

Dalia Durán conmovió el corazón de Eddy Hidalgo, mejor conocido como ‘Mero Loco’, por la complicada situación que atraviesa. El cocinero mostró su disposición para querer ayudar a la exconductora cubana, quien a raíz de la violencia física y psicológica que sufrió por parte de John Kelvin ha venido experimentando una serie de aflicciones, pues ahora carece de dinero y se acaba de mudar al distrito de Comas.

En una reciente entrevista que tuvo la expareja de Susy Díaz con El Popular, él hizo un llamado a la exconductora de Porque hoy es sábado con Andrés.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, acotó Hidalgo Lamas.

‘Mero Loco’ ofrece trabajo a Dalia Durán

Tras revelar que se sintió conmovido con la delicada situación que atraviesa la madre de cuatro niños, el cocinero decidió ofrecerle un puesto de trabajo en la cevichería que tiene en Trapiche.

“Quiero darle trabajo de cajera en mi cevichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa, también puedo ofrecerle el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”, precisó el empresario gastronómico.

Asimismo, señaló que su pago ascendería a un total de 2.000 nuevos soles, además de prestar su local como vivienda y darle alimentación completa.

‘Mero Loco’ no deslinda de John Kelvin

Sin embargo, pese a los infortunios que vive Dalia Durán a la fecha por los terribles actuares del padre de sus hijos, al ser consultado por la estancia de John Kelvin en el penal de San Juan de Lurigancho, el ‘Mero Loco’ no pudo condenar la violencia que ejerció contra su expareja.

En ese sentido, solo atinó a decir que “es un buen muchacho” y que “la justicia tarda, pero llega”. “Estar preso debe ser horrible, no se lo deseo a nadie. A través de El Popular, quiero enviar mis saludos a John Kelvin, espero que pronto pueda recuperar su libertad”, agregó Eddy Hidalgo.