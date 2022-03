María Pía asegura que hay favoritismo para el equipo de Johanna San Miguel en “Esto es guerra”

Las últimas ediciones de “Esto es guerra” han estado marcadas por las constantes discusiones entre María Pía Copello y Johanna San Miguel. Las conductoras y capitanas de sus equipos han cruzado palabras en más de una ocasión y hasta llegaron a enfrentarse directamente en un reto que fue ganado por la excompañera de Timoteo.

No obstante, la misma presentadora ha dado a entender que existe un supuesto favoritismo a favor de ‘Los guerreros’. Esto fue reafirmado en la última edición de “Estás en todas”, donde María Pía aseguró haber ‘roto palitos’ con su compañera de conducción y que no se quedará callada a partir de ahora.

María Pía señala que hay favoritismo dentro de Esto es guerra

“Estoy indignada de que nos quiten puntos y siempre estén buscando alguna razón para que nosotros no estemos adelante de ‘Los Guerreros’. Eso es lo que yo siento, pero luego dicen que yo me victimizo y no es así”, inició para el programa de ‘Choca’ Mandros.

“Hay muchas cosas que realmente son injustas dentro del programa... Las injusticias las tengo que ver yo porque tenemos un público que nos comunica las irregularidades. Cuando se sienten ahogados, me tienen que poner una chapa y agarrarse de otro lado, porque ya no saben cómo distraer la atención del público... Yo vengo aquí para defender a ‘Los Combatientes’ y no nos podemos quedar callados”, añadió.

María Pía y Johanna San Miguel se enfrentan en set de EEG

Uno de los choques entre Johanna San Miguel y María Pía Copello fue generado por Rafael Cardozo. El brasileño fue tildado de ‘acusete’ luego revelar una foto en los ensayos del programa para mostrar a los tardones. Esto generó la molestia de la ‘chata’, quien dejó en claro que también tiene pruebas de algunas faltas de los ‘combatientes’.

“Tú sabes que si yo pudiera mostrar unas imágenes que tengo, las mostraría, pero no quiero perjudicar a nadie de tu equipo”, advirtió la conductora.