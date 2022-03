Magaly indignada con Arturo Caballero por pedirle aro de compromiso a Alejandra: “Qué ridículo”

¡Se fue con todo! Magaly Medina no se guarda nada y se pronunció respecto al desplante que le hizo Arturo Caballero a su expareja Alejandra Baigorria al pedirle que devuelva el anillo de compromiso que le dio cuando tenían un romance.

Todo surgió luego que la empresaria revelara en una entrevista que una vez le tocó devolver una joya de tal valor porque se lo pidieron y accedió a ‘tirárselo’ como muestra de que no era algo importante para ella.

“Alejandra Baigorria contó ayer que su novio, ¿se acuerdan de Arturo Caballero? ¿El chocolatero que después estuvo en afanes con Yahaira Plasencia? Cuando se separó de Alejandra, le pidió el anillo de compromiso, pero qué ridículo. Eso no se hace y Arturo Caballero, que se apellida Caballero creo que por las puras. ¿Cómo que pedirle el anillo? ¿No que era un próspero empresario? ¿Por qué esa mezquindad de pedirle el anillo?”, expresó la conductora.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ siguió con su descargo y hasta se animó a brindarle unos consejos a Arturo para sus próximas relaciones amorosas.

“Cuando tú le das un anillo a alguien, es porque piensas que va a ser la mujer de tu vida, porque piensas que ella es con la que quieres caminar. Si deciden terminar, pues se lo dejas. S i ella quiere devolvértelo, si ella quiere dártelo, está bien, pero si terminaron por ‘x’ motivo, parece que fue como una pelea, no le pides el anillo, esperas que ella te lo devuelva” , acotó.

Alejandra Baigorria devolvió una sortija de compromiso

A la ‘rubia de Gamarra’ le preguntaron si alguna vez tuvo que retornar un aro de compromiso, a lo que respondió que sí. La ex chica reality afirma que no le toma mucha importancia a la situación, ya que es un tema que quedó en el pasado. “Siempre lo tomé con tranquilidad. Creo que si no era, ya está; él sabrá qué hacer con su anillo. No lo necesitaba tampoco , yo soy bien orgullosa”, comentó.

Alejandra Baigorria le responde a Magaly Medina

Alejandra se pronunció sobre la tabla de edades que difundió la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos, donde insinuó que deberían cambiar el apodo por el que se conoce a los participantes, pues ya no son jóvenes. En esta línea, la empresaria dio su punto de vista y aclaró no avergonzarse de su edad.