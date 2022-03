La Uchulú: usuarios de su canal de YouTube critican al reemplazo de El Shamuco

La Uchulú es un personaje muy querido por sus seguidores, quienes en un inicio la conocieron por los videos que publicaba en sus redes sociales, como Facebook, Instagram y YouTube. Sin embargo, su fama no quedó ahí, puesto que llegó hasta las pantallas de la televisión.

Ernesto Pimentel fue el conductor que confió en su talento luego de que se volvieran virales unas imágenes de La Uchulú bailando el challenge de la canción “No sé”, versión de la orquesta Explosión de Iquitos. Por este motivo, el actor que da vida a la Chola Chabuca la trajo hasta Lima y la invitó a formar parte del elenco de “El reventonazo de la Chola”, en donde la influencer estuvo grabando por varios meses.

¿Por qué la tiktoker no continuó en la televisión?

La Uchulú es un personaje multifacético que se ha desarrollado gracias a todo el talento que tiene. Es por ello que no solo sabe bailar, sino también cantar y actuar. Todo eso la hizo concursar en el programa de Gisela Valcárcel, llamado “Reinas del show”, donde se hizo más conocida por el público espectador.

Esto ocurrió debido a que, al momento de mostrar su destreza en la música, asombró al jurado con su melodiosa voz y aprovechó en confesar que uno de sus sueños a seguir era el ser solista o estar en alguna orquesta para seguir avanzando en su carrera artística.

Antes de venir a la capital desde su lugar de origen, Pucallpa, La Uchulú tuvo que invertir su tiempo y esfuerzo en su canal de YouTube, donde compartía todos los sketches con contenido que creaba dentro de su casa sobre historias cotidianas. Ella lo hacía en compañía de su enamorado en la ficción, conocido como El Shamuco, y su amiga La Tacacha, pero todo culminó cuando se separaron. Desde ese entonces, no han vuelto a ver al joven en sus videos y eso ha generado la extrañeza de sus fanáticos.

Después de que se alejara de la televisión, la influencer volvió a generar contenido para sus redes sociales, donde sigue vigente. Hace unos días, la conocida actriz posteó un video titulado “Al inicio y durante la relación”. En dichas imágenes se pueden ver a un nuevo personaje en reemplazo de El Shamuco.

¿Qué dicen al respecto sus seguidores?

Lo que no esperaba La Uchulú era que sus seguidores rechazaran al nuevo integrante de su elenco. debido a la costumbre que tenían con su expareja en la ficción. Así lo dejaron saber los seguidores con sus comentarios, los cuales llamaron la atención de todos.

Comentarios del video de La Uchulú. Foto: La Uchulú/Instagram

“Todo bien, pero el chico no la da. Tiene que regresar El Shamuco. Hasta ahora nadie lo iguala”, “Uchulú, queremos ver en tus videos al Shamuco y a la Tacacha”, “Uchulú, ¿por qué ya no grabas con El Shamuco?”, “Extraño al Shamuco. No le sale el papel. Él es divertido, ¿qué pasó? Lo queremos de vuelta”, “Hola, hermosa, ese chico no me gusta. El Shamuco lo hubiera hecho mejor. Te amo”, son algunos de los mensajes que se leen al respecto.

La tiktoker no se ha pronunciado hasta el momento, pero se espera que, con el tiempo, el público se acostumbre al nuevo actor que aparece en escena.