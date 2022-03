Kyara Villanella y su respuesta en la ronda final del Miss Perú La Pre con Jessica Newton

Kyara Villanella fue una de las cuatro clasificadas del concurso de belleza Miss Perú La Pre. La hija de Keiko Fujimori comparte la corona con las participantes Gaela Barraza, Alondra Huarác y Mía Loveday. A través de Instagram, el certamen difundió imágenes de la ronda final de preguntas que estuvo a cargo por la organizadora Jessica Newton.

La adolescente de 14 años lució un vestido rojo y zapatos blancos para su última participación oficial. Ingresó sola a una sala privada, donde se encontraba Jessica Newton y el jurado.

La respuesta de Kyara Villanella

“Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”, fue la primera pregunta que le hicieron a Kyara Villanella. En seguida, ella respondió con un importante mensaje.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea como me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer”, expresó.

Kyara Villanella fue una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre. Foto: Instagram

Jessica Newton se quedó sorprendida

Jessica Newton quedó sorprendida al escuchar a Kyara Villanella y le preguntó por qué siente que en el futuro no tendrá seguridad en sí misma. “Cuando dices que en unos años no lo vas a poder hacer… no entendí”, le dijo entre risas.

La hija de la lideresa de Fuerza Popular explicó que entre sus planes está convertirse en madre , por lo que considera que no podrá seguir luciendo la misma figura cuando sea mayor. Afirmó que ahora acepta su cuerpo y se siente feliz al verse al espejo.

“Me gustan mucho los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años, quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora, y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír ”, sostuvo.

“¿Y si tuvieras la posibilidad de contarles cómo es tu persona por dentro?”, le preguntó Jessica Newton. La adolescente detalló algunas de sus cualidades.