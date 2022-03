Kyara Villanella representará a Perú en certamen internacional tras su paso por Miss Perú La Pre

¡No pudo con la emoción! El día de ayer, 11 de marzo, la organización de Miss Perú La Pre, eligió del Top 10, a las cuatro participantes que competirán por la ansiada corona. La tercera seleccionada fue Kyara Villanella, quien al enterarse no aguantó la felicidad y se dejó caer al suelo, para luego reincorporarse y abrazar a Gaela Barraza, una de sus más cercanas amigas.

La adolescente de 14 años, Kyara Villanella, demostró cuáles eran sus motivos para postular en esta competencia de belleza juvenil, llevándola a convertirse en la tercera reina de Miss Perú La Pre 2022. Ahora, junto a Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday representarán al país en diferentes certámenes internacionales después de haber competido con otras 160 participantes. Próximamente, viajarán a El salvador para comenzar su preparación.

“Van a tener que trabajar, van a convertirse en las voceras de la organización y van a tener que estar expuestas a todo el mundo porque en realidad la idea es que ustedes se conviertan en la voz de todas las que han competido y las van a representar” , comentó Jessica Newton.

La entrevista final de Kyara Villanella sorprendió a Jessica Newton

No se esperó sus respuestas. La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, entrevistó a cada una de las elegidas en el top 10, siendo una de ellas la hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villanella. La joven resultó ser una de las grandes sorpresas del Miss Perú La Pre y ahora cuenta con el respaldo de miles de seguidores.

Durante la entrevista final, le hicieron la siguiente pregunta a la tiktoker: “Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vería así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer”, expresó.

Jessica Newton se quedó sorprendida con una parte de la respuesta de Kyara y le preguntó por qué en unos años no tendría esa confianza en sí misma. “Cuando dices que en unos años no lo vas a poder hacer… no entendí”, le comentó entre risas.

Kyara Villanela intentó explicar mejor su punto de vista. “Me gustan mucho los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años ya quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora, y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír” , agregó.

Kyara Villanela comentó cómo es en el colegio

En otra parte de la conversación, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito comentó cómo se desenvuelve en el ámbito escolar y aprovechó para describirse a sí misma y reflexionó sobre el amor propio.

Kyara Villanella es una de las cuatro finalistas del Miss Perú La Pre. Foto: Miss Perú La Pre/Instagram