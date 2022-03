Karol G visita una cárcel de Bogotá y causa alegría en las reclusas

Sorprendió a todos. Karol G no solo se ha ganado la admiración por su éxito en el género urbano, sino por sus obras de caridad y sencillez al momento de acercarse a sus seguidores. Hace unos meses, la cantante subió al techo de su automóvil para poder saludar a los fans que rodearon su unidad. Ahora, decidió llevar su música a un grupo de reclusas en Bogotá.

La cuenta oficial de Instagram del programa “El gordo y la flaca” compartió un pequeño video, donde se puede ver a la ‘Bichota’ en medio de un patio y rodeada de las prisioneras de un conocido penal de Colombia. “Karol G les canta a las reclusas de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá”, escribieron.

El hecho asombró a los cibernautas y halagaron el gesto de la intérprete de “El makinón”. “Ella es de esas artistas que le sale la humildad por encima de la ropa. Puedo verlo en el respeto con el que trata a otros artistas”, “Qué humildad tan grande”, “Wao, esa mujer es admirable”, fueron algunos de los comentarios.

Cantante participará junto con Sofía Vergara en serie de Netflix

Karol G debutará como actriz en la serie “Griselda” de Netflix, al lado de Sofía Vergara, quien será la protagonista de la producción. La ‘Bichota’ dará vida al personaje de Carla y se convertirá en alguien importante para la ‘Madrina de la cocaína’, porque será la encargada de transportar la droga. “Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo”, expresó la artista para Vogue.

Mientras que Sofía Vergara será la protagonista de "Griselda", Karol G tendrá un papel secundario en la trama. Foto: composición LR/Instagram/@karolg/Vanity Fair

Karol G se conmueve tras lograr sold out para su primer concierto en Perú

En tan solo una hora, los seguidores de la cantante agotaron las entradas para su primer concierto en Lima. Al conocer la noticia, la intérprete de “Mamiii” compartió el comunicado oficial de la organizadora del evento donde se revela que logró vender todos los tickets. “Perú, ¡¡Sold out!!”, escribió en sus historias de Instagram.