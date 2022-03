Jowell revela que perdió la mayoría de las ganancias de “Safaera” por Missy Elliott: “Se quedó con todo”

El cantante puertorriqueño Jowell conversó con Jorge Pabón, “El Molusco”, del canal de YouTube MoluscoTV sobre diversos momentos que marcaron su vida, siendo uno de ellos el éxito del tema “Safaera”, el cual forma parte de “Y.H.L.Q.M.D.L.G.”, disco de Bad Bunny estrenado a inicios del 2020, que terminó siendo el álbum más reproducido de Spotify a nivel mundial ese mismo año.

Sin embargo, reveló que no monetiza el fenómeno musical que logró disfrazar a fans de tiburones en los conciertos del Conejo malo debido a un error que cometieron. “Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la j*** porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?”, comentó Jowell en un principio.

La canción, donde participan Jowell & Randy, Bad Bunny y Ñengo Flow, contiene parte de la pista musical del tema “Get ur freak on”, de Missy Elliott y cuando la artista se enteró procedió a reclamar las ganancias por derecho de autor.

¿Cuánto gana Jowell con el tema “Safaera”?

En otra parte de la entrevista, el intérprete de “Shorty” comentó que realmente gana una mínima cifra tras la intervención de la estadounidense Missy Elliott. “Ella pidió un montón de millones de pesos y Noah Assad le hizo un acuerdo para que ella se quede con todas las regalías, y ahí dijeron ‘Ah, pues está bien’” , recuerda.

Fue Assad, el fundador de la discográfica Rimas Entertainment que representa a Jowell y Randy, quien logró el acuerdo a pesar de ser poco favorable para los artistas.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad (Bunny) cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla”, comentó y precisó que en un comienzo recibiría hasta el 20%.

Sigue la demanda por la violación de derechos de autor en el tema “Safaera”

El éxito musical “Safaera” se encuentra en medio de un proceso en tribunales que podría extenderse hasta meses después de febrero de 2023. Pues la empresa AOM Music demandó a Bad Bunny por supuesta violación a los derechos de autor de producciones realizadas por DJ Playero.

La empresa asegura que el tema del artista puertorriqueño usó sin autorización pedazos de tres canciones de Pedro Torruellas, mejor conocido como DJ Playero. A pesar de las acusaciones, la empresa Rimas, en representación de Bad Bunny, indicaron que no tienen “conocimiento ni información suficiente” de que sea “verdad o falsa la alegación” de que las tres canciones “sean trabajos musicales con derechos de autor y en esa base niegan cualquier alegación”.

Bad Bunny tendrá una complicada batalla legal por delante. Foto: EFE

La parte demandante solicitó en un primer reclamo por violación directa por derechos de autor una indemnización por daños y perjuicios por un monto que llegaría hasta $150,000 por cada obra infractora.