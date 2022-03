Gaona hace denuncia pública contra conocida aerolínea por discriminación

Gaona realizó una denuncia pública contra Latam Airlines. A través de publicaciones en Instagram, realizadas el 12 de marzo, el rockero peruano hizo un llamado a Indecopi para que observe su caso, porque, según dijo, fue discriminado por un empleado de la aerolínea al no permitirle que aborde su vuelo programado a Cuzco.

Según el intérprete de “Mil canciones” y “Dame una razón”, le dijeron que el vuelo había cerrado y dejaron pasar a otras cuatro personas delante de él instantes antes.

Gaona acusa a empleado de Latam Airlines

A través de un video, Gaona contó que llegó minutos antes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero se perdió al buscar la sala de embarque. La encontró justo cuando el vuelo estaba cerrando.

“Delante mío, había cuatro personas (a las) que se les permitió el ingreso, llegamos todos juntos. El señor César Mejía me dijo que yo esperara un ratito, y él se fue con los cuatro pasajeros y los hizo pasar al avión. Simplemente, no le dio la gana de hacerme pasar a mí. Me dejó esperando y me dijo: ‘Señor, el vuelo está cerrado’”.

Gaona asegura ser víctima de discriminación

En su publicación, Gaona también responsabilizó a los miembros del equipo de atención del vuelo LA2575 de Latam Airlines, a quienes expuso en sus historias de Instagram.

“No sé si fue por mi pelo de color o quizá homofobia, me discriminó”, dijo el artista.

En esa línea, exigió que se le haga justicia por ser un cliente frecuente. “La falta de solución por parte de su personal incapaz de poder ayudar y maltratarme psicológica y moralmente es un acto penado por la Constitución”, indicó.