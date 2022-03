Gino Assereto habría enviado indirecta a Magaly Medina luego de que criticara su carrera musical

Gino Assereto le habría respondido a través de una indirecta a Magaly Medina, quien criticó su carrera musical e incluso lo llegó a comparar con Michelle Soifer. Para la presentadora de espectáculos el deportista solo puede participar en los juegos de “Esto es guerra” o ir al gimnasio porque no ha tenido éxito con sus canciones.

La periodista recordó con ironía que el ex chico reality no fue convocado a los 10 años de Esto es Guerra. Además, se animó a opinar sobre los emprendimientos en los que incursionó el popular ‘Tiburón’ y en los que, asegura, no tuvo el alcance que esperaba con sus seguidores.

Publicación de Gino Assereto. Foto: Gino Assereto/Instagram.

Ante los comentarios, Assereto se pronunció en redes sociales con un pequeño, pero contundente mensaje que habría sido para la figura de ATV. “Caminar por caminos distintos, no significa no tener caminos. Respeto mucho tu opinión, también agradezco tu tiempo. Atentamente, mi éxito” , escribió en sus historias de Instagram.

Gino Assereto se pronuncia en redes sociales. Foto: Gino Assereto/Instagram.

Deportista revela por qué terminó con Jazmín Pinedo

El pasado 14 de enero, el también artista urbano se presentó en el programa “+Espectáculos” conducido por Jazmín Pinedo para participar de una dinámica, donde Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz realizaban curiosas preguntas. Una de las consultas fue si el ex chico reality deseaba regresar con la modelo, a lo que él reveló estar dedicado en conocerse a sí mismo. “A mis 31 años me pregunté quién soy”, respondió. “Si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme”, agregó.

Gino Assereto es captado animando discoteca en Chachapoyas

Luego de alejarse del programa de competencia, Gino Assereto ha aprovechado todo tipo de oportunidad laboral en los últimos meses. El portal de “Instarándula” difundió un video en el cual se aprecia al deportista en la ciudad de Chachapoyas animando un evento nocturno en una discoteca del mencionado lugar; además de entonar algunas de sus canciones.