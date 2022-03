Gigi arremete contra Andrea San Martín y Juan Víctor: “Ninguno quiere el bienestar de la niña”

El último viernes 11 de marzo, “Amor y Fuego” captó a Andrea San Martín saliendo de una comisaria luego de haber interpuesto una nueva denuncia por violencia psicológica contra Juan Víctor. La conductora señaló en el documento que el expiloto no viene cumpliendo con la pensión alimenticia hacia la hija de ambos y pidió a los miembros del orden ajustar las medidas de restricción contra el padre de la menor.

Este hecho generó la molestia de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes estallaron ante un nuevo capítulo de esta interminable novela. La presentadora de espectáculos fue la más incómoda con la situación, e hizo énfasis en el accionar de la ex chica reality, pero finalmente criticó a ambos por no buscar el bien común mediante el diálogo.

Gigi arremete contra Andrea San Martín y Juan Víctor por nueva denuncia

“Oigan a mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo. ¿Cuántas van? Miren todo lo que está haciendo, porque una denuncia, otra denuncia, cualquier cosa, denuncia... Igual de los dos lados, pero lo de Andrea no tiene nombre, o sea, esa chica ya no tiene nada qué hacer, qué denunciar” , inició.

Luego que Rodrigo hiciera su intervención, la conductora continuó con su crítica. “¡Ponte a trabajar! Pobre niña, pobre niña de verdad... Para mí, ninguno quiere el bienestar de la niña, menos del entorno de Andrea, porque los dos quieren a la niña; qué gasto de energía”, puntualizó.

Juan Víctor se quiebra y confiesa que extraña a su hija

En los últimos días, Juan Víctor reapareció en las pantallas de televisión a través de “Amor y Fuego” para manifestar su incomodidad al no poder ver a la hija que tiene con Andrea San Martín. Luego de ello, el expiloto se quebró ante las cámaras al revelar que extraña mucho a su pequeña.

“Es que la extraño, a mi hija, lógicamente. Hoy es cumpleaños de mi mamá y no tiene ningún saludo de parte de su nieta. (Quiero) que se sepa la verdad y que no me señalen o me juzguen, que la verdad no sea manipulada. Voy a seguir yendo a buscarla”, precisó.