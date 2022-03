Falleció el periodista Gerardo Rozín, conductor del programa “La peña de Morfi”, a los 51 años

El último 11 de marzo falleció el periodista argentino Gerardo Rozín, a los 51 años, luego de que le hallaran un tumor cerebral irreversible. Debido a que atravesaba un delicado cuadro de salud, la figura televisiva decidió despedirse de las cámaras el 26 de diciembre del 2021, durante el programa que lideraba, “La peña de Morfi”, emitido por Telefé.

El periodista Gerardo Rozín logró ganarse el cariño del mundo artístico argentino. Foto: Gerardo Rozín/Instagram

En su última aparición, realizó un emotivo brindis que lo emocionó hasta las lágrimas. El conductor rosarino se ganó el cariño del público por la simpatía y respeto que emanaba. A lo largo de su carrera, Rozín logró entrevistar a grandes personajes, como la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, Karol G y la familia Montaner.

Uno de sus amigos más cercanos, Pablo Javkin, comentó que Rozín había elegido atravesar la enfermedad “sin hacerlo público”.

“Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público con detalles, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada, es una situación muy dolorosa” , expresó para Radio 2.

Gerardo Rozín: su última aparición televisiva

El 26 de diciembre del 2021 se despidió del programa musical “La peña de Morfi” con un emotivo brindis. “Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Me ha ido bien en la vida. Voy derecho al laburo”, comentó en un comienzo.

“Hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien. A nosotros y a mucha gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito a nosotros porque sentían que la música los ayudaba. Esa mezcla rara, que ya dijimos el año pasado, hoy se repite. Con más esperanza, con mucha más alegría, con más vacunas y con ganas de salir rajando de todo esto”, expresó mientras levantaba la copa.

“Yo brindo por todo lo que dije y, por sobre todo, por la música. Lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos , nos va a reencontrar el año que viene y nos permite decirles a ustedes, gracias por estar todos los años”, finalizó Gerardo Rozín.

Políticos y figuras de la televisión argentina se despiden de Gerardo Rozín

Tras su partida, los mensajes de despedida hacia Gerardo Rozín no se hicieron esperar. Desde Rosario Central, el club de sus amores, hasta referentes de la literatura, colegas e incluso el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le dedicaron unas palabras en Twitter.

El presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el fallecimiento de Gerardo Rozín. Foto: Twitter

“Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo. Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil” , escribió el presidente Alberto Fernández.

Colegas de Gerardo Rozín lamentan su pérdida. Foto: Twitter

Asimismo, sus compañeros de Telefé, como Cristina Peréz, lamentaron su pérdida. “Mis profundas condolencias a la familia de Gerardo Rozín. Es muy triste su partida. Nos deja un talentoso y un apasionado, incansable y genial. Un abrazo fuerte, sobre todo a sus chicos”.

El club favorito de Gerardo Rozín se pronunció en redes. Foto: Twitter

El reconocido conductor y futbolista Marcelo Hugo Tinelli calificó a Gerardo Rozín como un “gran tipo”. “Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo como Gerardo Rozín. Se lo va a extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, expresó.

La novia de Gerardo Rozín, Eugenia Quibel, se despidió con emotivo mensaje

La locutora radial Eugenia Quibel, último gran amor de Gerardo Rozín, publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram y adjuntó una foto de ambos sonrientes. “¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, se lee en el comienzo.

El mensaje de Eugenia Quibel. Foto: Eugenia Quibel/Instagram

“Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli. ‘El dolor auténtico, la alegría sin una mancha’. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos (...) Brindo por vos, canalla”, finalizó Eugenia, quien fue su pareja desde el 2015.