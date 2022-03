¿Qué fue de Ana Claudia Urbina, cantante de Corazón Serrano que fue despedida tras quedar embarazada?

Ana Claudia Urbina tenía 19 años cuando Corazón Serrano la convocó para ser la nueva voz de la agrupación de cumbia. Ella y su hermana gemela ocuparon los lugares que dejaron las intérpretes Estrella Torres y Leslie Águila. Sin embargo, su sueño de pertenecer a un exitoso grupo les duró muy poco tiempo.

En 2015, después de ocho meses, Ana Claudia Urbina se alejó de los escenarios. Quedó embarazada y tuvo que someterse a descanso médico. Según contó, en ese entonces, Corazón Serrano le prometió que podía regresar al grupo después de dar a luz. Pero fue una falsa promesa. Ella jamás regresó.

Le dieron una oportunidad en la orquesta Puro Sentimiento. En una de sus entrevistas, la cantante afirmó que el propio fundador de Corazón Serrano, Lorenzo Guerrero, la despidió por su embarazo.

¿Qué dijo Ana Claudia Urbina sobre Corazón Serrano?

“No iba a estar en una empresa donde no me querían por el simple hecho de tener un hijo. Yo simplemente me hice a un lado. Ahora estoy perteneciendo a esta orquesta. Me siento muy contenta porque es una orquesta que viaja internacionalmente. Yo tengo mi hijo que tiene 4 meses y me va bien”, expresó la joven para un diario local.

“Ellos me dijeron que entraría en septiembre, pero a las finales no fue así. Lo que hice simplemente fue salirme. Me dijeron que ya no podía regresar. Eso me lo dijo el señor Lorenzo Guerrero”, relató Ana Claudia Urbina.

Tiempo después, la artista trabajó en el grupo El Encanto de Corazón, que pertenece a Lorenzo Guerrero. Allí estuvo dos años. Luego regresó a Puro Sentimiento, pero la pandemia la perjudicó.

Ana Claudia Urbina en Corazón Serrano. Foto: Instagram

¿A qué se dedica ahora Ana Claudia Urbina?

Ahora, Ana Claudia Urbina tiene 25 años y continúa dedicándose a la música. Esta vez, es la nueva integrante de Zona Libre, orquesta liderada por Ángelo Fukuy. Ha grabado el tema “Qué pena por ti”, que suena en la conocida telenovela “Luz de Luna”.

Además, a través de Instagram, donde cuenta con más de 45.000 seguidores, la joven piurana promociona su negocio de jabones artesanales y productos para el cabello rizado.