Yiddá Eslava sufrió una crisis alérgica y terminó hospitalizada: “Sin poder respirar”

Yiddá Eslava dejó atónitos a sus seguidores al contarles que tuvo un grave problema de salud que la llevó a internarse por emergencia en una clínica. El mal rato de la actriz fue ocasionado por una crisis que se desarrolló por una alergia que presentó por la migraña vestibular que padece, pero lo bueno es que no pasó a mayores.

La directora de cine contó lo ocurrido cuando ya había pasado lo peor y se encontraba en su casa, luego de salir del nosocomio. Es por ello que inició diciendo: “Ya estoy mejor. He tenido una reacción alérgica por consecuencia del clima maravilloso. Estoy con el sistema inmunológico bastante deteriorado y he tenido una de las crisis alérgicas fregadas en las que se me cierra el pecho y he terminado en emergencia, he estado súper mal”.

De esa forma, la escritora Yiddá Eslava continuó: “Es horrible tener la sensación de no poder respirar. Mis ojos están rojazos. Me sacaron sangre de la arteria y me dolió cuando me sacaron la aguja”. Por otro lado, la leyenda de los videos tenía una frase peculiar: “Una semana de mucha suerte”.

Yiddá Eslava quedó conmocionada por imitación de Christina Aguilera

La multifacética Yiddá Eslava ha demostrado ser una persona muy sensible tras ingresar como jurado al reality de imitación “Yo soy nueva generación”. Así lo demostró en la gala del pasado jueves 10 de marzo, en la que estuvo muy asombrada por una interpretación.

La imitadora estaba haciendo el papel de Christina Aguilera cantando el tema “Por siempre tú”. Las palabras de la escritora fueron: “Tienes talento suficiente para decir ‘quiero ser una cantante profesional’. Tienes todo para serlo, simplemente hay que enfocarse, hay que hablar con la familia y confiar en tu talento. Es un don que te han dado. Yo te veo a los 18, 19 años sobre el escenario y llenando estadios, con mucha gente admirando tu talento”.

Yiddá Eslava niega que Julián Zucchi le haya agredido

La ex chica reality Yiddá Eslava es una generadora de contenido muy popular en redes y es muy querida por sus seguidores debido a que siempre muestra la realidad de su hogar hasta donde su capacidad de influencer se lo permite.

Recientemente, la pareja de Julián Zucchi contó un accidente que tuvo en su hogar al resbalarse en su bañera, por lo que presentó un herida en su rostro, que no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes no dudaron en consultarle por los hechos y llegaron a pensar que su pareja tuvo algo que ver. Para dejar todo aclarado, la directora de cine detalló: “La gente me escribe diciendo ‘espero que realmente sea una caída en la ducha y que no sea que estás ocultando maltratos’. Yo soy el tipo de mujer que considera que si la maltratan física o psicológicamente esa relación no debería existir, no vale, por las puras estás con esa persona. Es mi forma de pensar y mi crianza”.