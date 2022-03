Sully Sáenz sobre Joselito y su novia tras ‘ampay’: “No sabia que eran pareja”

Sully Sáenz y Joselito Carrera fueron vinculados sentimentalmente luego de las imágenes que difundió “Amor y fuego”, en las que los conductores de televisión aparecen en situaciones cariñosas. Sin embargo, la modelo salió a desmentir que exista un romance con su compañero y se refirió a la discusión que él tuvo con su novia.

¿Qué le dijo Sully Sáenz a “Amor y fuego”?

La exchica reality de Esto es guerra afirmó que ella no sabía que Joselito Carrera tenía una pareja pese a que ambos trabajan juntos desde hace varios meses en “Emprendedor ponte las pilas” y mantienen una amistad cercana fuera de cámaras.

“En primer lugar, yo no sabía que ellos eran pareja”, se le escucha decir a Sully Sáenz en el avance del informe que presentará “Amor y fuego” este viernes 11 de marzo.

Aclara que ella y Joselito Carrera solo son amigos

En el programa “En boca de todos”, Sully Sáenz aclaró que solo mantiene una relación amical con Joselito Carrera . Reveló que se echó a reír al ver el ‘ampay’ de Amor y fuego, pues según ella, estaban jugando durante una parrillada con sus compañeros de trabajo del canal América TV.

“La verdad es que me he reído. Todos nos hemos reído porque para mí y para todos los que hemos estado en esa reunión (una parrillada) y los que nos conocemos en el programa y producción, eso no es un ampay. O sea, ¿cómo van a decir un ampay? Joselito (Carrera) es mi pata de tantísimos años, somos compañeros de trabajo desde ‘Trapitos al aire’, que hemos conducido juntos. O sea, hay una confianza de amigos, como todos nosotros nos tenemos. Lo que han visto es ‘chacota’”, expresó.