Sheyla Rojas desmintió propuesta de conducir Esto es guerra: “A mí no me llamaron”

Sheyla Rojas se enlazó en vivo con “D’Mañana”, donde reveló detalles de su vida sentimental y profesional. La ex chica reality no pudo evitar hablar sobre su posible ingreso a “Esto es guerra” por los 10 años al aire por América Televisión. Los conductores del magazine hicieron mención sobre las especulaciones sobre la propuesta de conducir al lado de Johanna San Miguel.

“¿Es verdad, mentira o rumor que te ofrecieron conducir el reality de Pachacámac junto a Johanna San Miguel?”, consultó Adriana Quevedo. De inmediato, ‘Metiche’ opinó al respecto. “¿O sea, que no querían a María Copello?”, comentó.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar y negó las especulaciones en torno a su presunto ingreso al programa de competencia. “No, mira, yo creo que es un rumor, a mí no me llamaron, pero a alguien muy cercano a mí, mi doble (Ángela Curich), le dijeron” , detalló. “Pero como lo digo, es una etapa muy cerrada para mí y ni siquiera escuché la propuesta, no regresaría” , agregó.

Modelo recuerda el día que escuchó “Que me deje coja”

Durante su participación en el programa de comicidad “JB en ATV”, el pasado 5 de marzo, la popular ‘Shey Shey’ bailó al ritmo del sonado tema de DJ Peligro “Que me deje coja, sino next”, el cual se hizo muy conocido por su frase. “Es la primera vez que la bailo en un programa”, señaló. Tras ello, la expresentadora de TV mencionó que, en ese momento, la tomó con la seriedad del caso. “Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis, ahí sí”, añadió.

Sheyla Rojas conoció a ‘SorpreSheyla’ de “Jb en ATV”

La chiclayana no pudo evitar emocionarse al conocer a su doble ‘SorpreSheyla”, personaje interpretado por Dayanita. Sheyla Rojas fue parte de un divertido sketch para el programa de ATV donde tuvo la oportunidad de interactuar con su imitadora. “Siempre quise conocerte. También la sigo y me encanta el trabajo que hace. Ella tiene un súper talento. Qué puedo decir, yo soy la que más me parodio y me río cuando hace sus imitaciones”, aseguró.