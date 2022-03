Mamá de Patricio Parodi furiosa con Rodrigo González: “Si tienen alguna pregunta, aquí estoy”

Muy enojada. La mamá de Patricio Parodi se pronunció en redes sociales luego de los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dejaron entrever que no tendría una relación cordial con Luciana Fuster. Verónica Castro, progenitora del chico reality, envió un contundente mensaje a los conductores de “Amor y fuego” y los retó a entrevistarla directamente para poner fin a las especulaciones.

“Qué rica especulación la de ustedes. El apoyo a mis hijos es y será siempre incondicional. Mi like no tiene ni de cerca relación alguna a lo que ustedes quieren dejar entrever”, escribió en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, Costa pidió que le pregunten directamente para evitar futuras especulaciones. “Si tienen alguna pregunta @gigi_mitre y @rodgonzalezl, aquí estoy para que me la hagan de frente, que con gusto contestaré . Muchas gracias, que tengan lindo día”, finalizó.

Verónica Castro enfrentó a Rodrigo González y Gigi Mitre. Foto: Verónica Castro/Instagram.

PUEDES VER: Luciana Fuster revela cómo se lleva con la mamá de Patricio Parodi

Deportista marca distancia de Rosángela Espinoza

El enfrentamiento entre los chicos realities hizo que Patricio Parodi se alejara de Rosángela Espinoza por su mala actitud al momento de comentar de sus compañeros de “Esto es guerra”. “No te voy a hablar de esa chica (...) Siento que no sabe cómo llegar al público”, mencionó. “No piensa antes de hablar, habla cualquier cosa. Mejor hay que mantener distancia con ella. Uno nunca sabe qué puede salir a decir en televisión y luego sale a pedir perdón, como ya lo hemos visto antes”, agregó.

Patricio Parodi protagoniza tenso momento con Rafael Cardozo

Rafael Cardozo, capitán de los ‘combatientes’, reveló que ‘Pato’ no quiso escoger entre Luciana Fuster y Michelle Soifer a la nueva integrante para el equipo de los ‘guerreros’. “Nos están dejando ganar al equipo completo para no tener que escoger”, expresó el brasileño. De inmediato, Patricio Parodi no dudó en enfrentar al exconductor de TV. “Si quieres empezar a decir mentiras, yo voy a empezar a partir del día de mañana a decir mentiras que te van a dejar mal a ti en televisión. No te quiero como el primer día en la oficina del productor llorando. ¿Te parece bien? No quiero que llores”, señaló.