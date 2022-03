Luciana Fuster es defendida por la madre de Patricio Parodi: “Es criticada de forma incorrecta”

Luciana Fuster y Patricio Parodi estuvieron en el ojo de la tormenta luego de las constantes críticas hacia la modelo por sus actitudes en televisión nacional. Sin embargo, algunos medios de comunicación especularon que la madre del ‘Pato’ no aprobaría su relación con la combatiente.

¿Qué dijo la madre de Patricio Parodi en defensa de Luciana Fuster?

Verónica Costa reveló que ya conocería a Luciana Fuster durante una cena con su hijo y que espera verla en más momentos. Asimismo, exigió que dejen de especular en contra de la modelo.

“Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción. Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más”, dijo la madre de Patricio.

“Pido no inventen cosas, pido respeto, pero sobretodo pido empatía para una mujer que, a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”, finalizó.

Madre de Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster y revela que ya se conocen. Foto: Instagram.

La madre de Patricio Parodi se refirió a “Amor y fuego”

Este viernes 11 de marzo, Verónica Costa se refirió a los conductores de “Amor y fuego” por haber especulado que ella no aceptaría a la popular ‘Lulú' como enamorada de Patricio y afirmó que Rodrigo González y Gigi Mitre pueden consultarle de frente cualquier consulta que tengan.

“Qué rica especulación la de ustedes. El apoyo a mis hijos es y será siempre incondicional. Mi like no tiene ni de cerca relación alguna a lo que ustedes quieren dejar entrever. Si tienen alguna pregunta @gigi_mitre y @rodgonzalezl aquí estoy para que me la hagan de frente, que con gusto contestaré. Muchas gracias, que tengan lindo día”, dijo a través de su cuenta oficial en Instagram.