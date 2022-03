¿Quién es Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia que confirmó romance con Jefferson Farfán?

Olenka Mejía afirmó tener un acercamiento sentimental con Jefferson Farfán, conocido futbolista de la selección peruana y expareja de Yahaira Plasencia, a quien ella demandó por difamación. La joven rompió su silencio tras rumores de un romance con el delantero de Alianza Lima y respondió cuándo lo hará público. Conoce un poco más de la empresaria y cómo su nombre saltó a los medios.

Jefferson Farfán y Olenka Mejía tienen un romance. Foto: GLR / Facebook

¿Quién es Olenka Mejía?

Olenka Mejía mantuvo una relación con Jorge Plasencia, hermano de la salsera y su mánager. En 2017, se convirtieron en padres, fruto de su romance.

Tiempo después, confirmaron su ruptura en malos términos. Ella lo acusó de no cumplir con la manutención del pequeño y negarse a visitarlo.

“No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre . No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, dijo a los medios en aquel tiempo.

En efecto, tomó acciones legales y lo demandó por pensión de alimentos. Pidió 2.500 para el menor. Sin embargo, él declaró que solo podía pasarle poco menos de la mitad porque no tenía los ingresos suficientes.

Jefferson Farfán fue 'ampayado' por las cámaras de Amor y fuego saliendo del mismo edificio que Olenka Mejía. Foto: composición Instagram/captura ATV

PUEDES VER: Yahaira reacciona cuando le preguntan por cercanía entre Jefferson Farfán y Olenka Mejía

Conflicto con Yahaira Plasencia

La intérprete de “Y le dije no” puso en duda la paternidad de su sobrino, dejando entrever que no sería hijo de su hermano. “Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá”, dijo en 2018 durante una llamada telefónica con Amor de verano.

Olenka no lo pensó dos meses y la denunció por difamación agraviada, exigiéndole también una reparación civil de 100.000 soles por daño de su honor y buena reputación.

Tiempo después, Yahaira Plasencia se detractó, pero la joven continuó con la demanda. “Pido disculpas, disculpas, señorita Olenka, me retracto, que mi hermano Jorge se encargue de todo lo demás”, acotó en aquel entonces.

Tras un largo juicio, el Décimo Segundo Juzgado Lima resolvió el caso a favor de la joven y dictaminó un pago de 20.000 soles.

Olenka continuó atacando a Yahaira Plasencia

La salsera tardó en saldar la deuda y, en ese sentido, Olenka se manifestó en sus redes sociales para criticarla por su demora.

“Aclarando. No pagaste porque quieres llevar la fiesta en paz o porque tiene un gran corazón o porque te caigo bien. Es porque el Poder Judicial te mando una carta exigiéndote que te dan 10 días para que pagues y cumplas las reglas de conducta sino ibas a tener problemas con la justicia y ¿Magia? ¿se reactivó tu rubro y pagaste todo? ¿No que no tenías trabajo? ¿No que tu economía te da solo para pagar de 150 a 150 soles?”, puso en sus stories.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Olenka Mejía son captados por cámaras de Amor y fuego saliendo de edificio

Vínculo con Jefferson Farfán

A inicios de marzo, salía el rumor de un romance entre la joven con el futbolista Jefferson Farfán. Cabe señalar que la ‘Foquita’ fue pareja de Yahaira Plasencia años atrás.

Amor y Fuego mostró fotografías de la pareja, poniendo en evidencia que ambos se mostraban en el mismo lugar, incluso saliendo de un edificio. En un reciente avance del programa, ella confirmó un acercamiento: “Hay sentimiento, pero nadie lo está negando”, expresó.