Macarena Vélez tras ser captada junto a Ayrton García: “No pasa nada, yo estoy soltera”

Hace unos días, Macarena Vélez fue captada junto a Ayrton García, hermano de Hugo García, al salir de un local nocturno a primeras horas de la mañana. Las imágenes de “Amor y fuego” muestran a los ex chicos realities tomados de la mano al lado de un grupo de amigos. Tras ello, la modelo aclaró cuál es su situación sentimental en la actualidad.

“El hermano de Huguito es mi pataza, no pasa nada, somos amigos, yo estoy soltera . Lo que pasa es que la gente imagina muchas cosas porque te ve con alguien de la mano, no hay nada, todo fresh”, expresó para Trome.

Asimismo, la influencer se refirió a las declaraciones de Ayrton García, quien mencionó que solo son amigos. “Además, él también ya lo dijo, no hay nada más que una linda amistad, nos conocemos hace mucho tiempo”, precisó.

Modelo finaliza relación amorosa con Víctor Salas

El programa de Rodrigo González difundió imágenes de Víctor Salas besándose con otra mujer en una discoteca de Chiclayo. De inmediato, Macarena Vélez borró fotos de su cuenta de Instagram junto al futbolista y puso fin a su relación sentimental. “¡Que algo quede claro! Yo jamás me metí en ninguna relación. No soy de este tipo de personas. Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí por terminar mi relación. Hasta el viernes (4 de febrero) no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos”, señaló.

Macarena Vélez terminó su relación con Víctor Salas tras ampay en "Amor y fuego". Foto: Instagram

Macarena Vélez reaparece tras infidelidad de Víctor Salas

Las imágenes protagonizadas por Víctor Salas junto a otra mujer habrían afectado a Macarena Vélez, ya que las cámaras de “Amor y fuego” quisieron hablar con ella, pero decidió guardar silencio. “No voy a declarar nada, chicos, la verdad no tengo ganas de hablar nada, no me importa... Mucho amor para todos. Ya saben, yo no le deseo el mal a nadie”, precisó la exintegrante de Combate.