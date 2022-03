Korina Rivadeneira y Mario Hart pasean por Machu Picchu sin su hija: “Feliz con sus nonos”

Korina Rivadeneira y Mario Hart se han mostrado como una de las parejas más versátiles de toda la farándula peruana, y así lo demuestran a través de sus publicaciones e historias de Instagram. En esta oportunidad, la pareja de esposos se fue de Lima luego de haber sido invitada por Netflix para que haga turismo en el Cusco y promocione la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que está a puertas de estrenarse.

El día de hoy, viernes 11 de marzo, los ex chicos reality visitaron la maravilla mundial Machu Picchu y también compartieron cada uno de los detalles de su visita, pero hubo algo que llamó mucho la atención de sus seguidores, y fue la hija de ambos, llamada Lara.

Es por ello que para aclarar la situación de su primogénita la venezolana aseveró: “Mientras tanto alguien está muy feliz con sus nonos”. Así se expresó en la leyenda de sus videos, mientras de fondo se escuchaba cómo estaba asombrada por las ruinas que estaba visitando.

Mario Hart no descarta tener un tercer hijo con Korina RIvadeneira

El piloto de carreras Mario Hart visitó el set de “En esta cocina… mando yo” con su esposa, Korina Rivadeneira, con la finalidad de mostrar sus dotes culinarias en dicho programa.

Mario Hart Foto: GV Producciones

En su visita, el ex chico reality manifestó: “Siempre he querido dos hijos, y existe una pequeña posibilidad de que nos podamos animar por un tercero, pero va a tener que ser después de unos años. Dos hijos seguiditos va a ser complicado, no va a ser tarea fácil para ninguno de los dos. Ambos estamos aprendiendo. Va a ser una nueva experiencia, y queremos hacerlo de la mejor manera”.

Mario Hart asegura que le gustaría que su segundo bebé se llame como él

Los esposos Mario Hart y Korina Rivadeneira están más que felices con la llegada de su segundo bebé, y así lo dejan ver con las fotografías de la actriz venezolana, quien ya luce su pancita de embarazo en las fotos que postea.

El empresario fue abordado por las cámaras de “América espectáculos” y en una breve entrevista habló sobre su pequeño: “Me gustaría que mi hijo también sea Mario Hart y cuando lo vean o se escuche su nombre nos asocien. Puede ser una huachafada, pero me gusta”: