Kike Suero llora por perder la tenencia de sus hijas con Geraldine Quezada: “Me da impotencia”

Kike Suero se pronunció luego de que se diera a conocer que la denuncia en su contra por tocamientos indebidos fue archivada por la Fiscalía. Recodemos que fue su expareja, Geraldine Quezada, quien lo denunció en mayo del 2020. Debido al proceso de investigación, el cómico perdió la tenencia de sus tres hijas.

En una conferencia de prensa, el humorista peruano junto a su abogado aclaró los motivos por los cuales la denuncia fue archivada después de dos años. Según el documento que mostró de la cámara Gesell, la madre de Geraldine Quezada habría manipulado a la menor para que mienta y perjudique a su padre.

“Se evidencia que el tipo penal de tocamientos no se llegaría a configurar, toda vez que sería una especie de mentira que indujeron a la menor agraviada a que narre los hechos que no sucedieron, con la finalidad de perjudicar al investigado”, leyó el cómico.

PUEDES VER Kike Suero es captado en presunto estado de ebriedad tras el baby shower de su octavo hijo

Kike Suero demandará a Geraldine Quezada

Kike Suero anunció que demandará a Geraldine Quezada por haber “dañado su honor”. “Esta es una denuncia grave. Me separaron del trabajo, perdí contratos, sufrió mi mamá, mis hermanos, me pisotearon el honor, me dañó emocionalmente. No solo me dañaron a mí, sino también a mis hijas, y eso no se hace. Voy a proceder a hacer la denuncia respectiva . (...) La Fiscalía Superior rechazó también su solicitud, porque apeló sin sustento legal. A mi hija y a mí no nos encontraron nada”, expresó.

Lamenta no poder ver a sus hijas