Gonzalo Molina elogia escena de su hijo: “Siempre es hermoso que valoren tu trabajo”

No puede con la emoción. Gonzalo Molina, padre del actor que interpreta a Jota en “Junta de vecino”, elogió el desenvolvimiento de su hijo. En uno de los capítulos de la exitosa teleserie, se pudo visualizar una escena de amor LGTBIQ+ protagonizada por los personajes Jota y Gustavo. El hecho ha generado que seguidores de la producción celebrarán el beso entre dos hombres homosexuales, ya que rompe muchos prejuicios en la televisión peruana.

Gonzalo Molina, reconocido actor por haber trabajado en diferentes teleseries peruanas, utilizó sus redes sociales para apoyar a su hijo. Esto, luego de interpretar una de las comentadas escenas junto a Emanuel Soriano.

“Siempre es hermoso que valoren tu trabajo. Pero nada prepara tu corazón para leer o escuchar halagos sobre tus hij@s, nada. Deberíamos inventar una palabra para esa sensación tan, tan grande”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Además, aseguró que no sabe cómo explicar lo que siente por su hijo. “Es más que orgullo. Es más algo que no sé cómo describir...”, acotó.

Gonzalo Molina respalda a su hijo en "Junta de vecinos". Foto: captura Twitter.

Productor de “Junta de vecinos” se pronuncia tras escena del beso

Tras la emisión de la primera escena protagonizada por dos jóvenes homosexuales a través de la pantalla chica, el productor Miguel Zuloaga se pronunció sobre el beso entre los personajes Jota y Gustavo en “Junta de vecinos”. “Considero que la tolerancia y la buena información es fundamental para poder vivir en armonía en un país que aún está en pañales. Espero que mostrando historias como las de Jota y Gustavo muchos puedan tomar conciencia de una realidad intolerante que no nos hace crecer como ciudadanos”, mencionó.

Miguel Zuloaga, productor de “Junta de vecinos”, habla de la escena donde dos jóvenes homosexuales se dan un beso. Foto: Instagram / América TV

Gonzalo Molina opina sobre el desempeño de su hijo Fausto Molina

El beso entre los personajes Jota y Gustavo en la serie “Junta de vecinos” ha dado qué hablar en las redes sociales, ya que algunos esperaban el pronunciamiento de Gonzalo Molina, padre de Fausto Molina. El actor no dudó en respaldar a su hijo y a Emanuel Soriano, quien da vida a Gustavo. “Orgulloso hasta el tuétano de él. No solo es un gran actor formándose, sino un chico sensible y empático. Y que su compañero de escena haya sido @EmanuelSoriano es un regalo”.