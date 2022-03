Josimar cancela concierto en Colombia luego de dar positivo a la COVID-19

Lamentable. Josimar apareció en sus redes sociales para realizar un importante anuncio, sobre todo a sus seguidores colombianos, ya que tenía planificado presentarse en Bogotá. El peruano contó que dio positivo a la COVID-19 horas antes de abordar al avión que lo trasladaría a tierras cafetaleras.

“Mi gente, ¿cómo están? Quiero darles una mala noticia: no voy a poder viajar a Colombia porque he dado positivo a la COVID-19 y me acaba de llegar mi prueba (resultados) para subir al avión. Es lamentable lo que estoy pasando”, relató en un inicio, en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, el salsero pidió a sus fans que entendieran la razón por la cual se ha cancelado su espectáculo. “Quiero pedirles mil disculpas, primero es la salud. Estaba recontra ilusionado de estar con todos ustedes. Quiero informarles que ya hablé con la radio del Sol”, indicó.

Cantante prohibió que graben su boda en Estados Unidos

El pasado 11 de diciembre, Josimar contrajo matrimonio con la cubana Yadira Cárdena en Estados Unidos. Sin embargo, el artista prohibió a sus invitados ingresar a su boda con celulares para impedir que graben la ceremonia. “Por favor, se les pide a los invitados: no fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios”, se lee en la invitación.

Josimar desmiente declaraciones de Gianella Ydoña

Luego de que su expareja concediera una entrevista a Magaly Medina y contara detalles de la relación amorosa entre el salsero y la cubana, Josimar salió a desmentir las declaraciones de Gianella Ydoña en “Magaly TV, la firme”. “Le pregunté por qué dijo esas cosas que me dejan mal parado”, contó a Trome. “Me aseguró que lo hizo por dinero. Yo estoy tranquilo aquí y debe estar agradecida de que a mi hijo no le falta nada, que tiene otra vida. Ya estoy cansado de quedarme callado y que en redes sociales me saquen la m...”, agregó.