Norka Gaspar responde a críticas: “Si no les gusto, también está María Pía en Youtube”

Norka Gaspar y Ricardo Mendoza, creador del show “Hablando huevadas”, reaparecieron en su canal de YouTube, “Complétala”, luego de estar en el ojo de la tormenta por haberse burlado de una agresión sexual a una niña. Los youtubers se volvieron a pronunciar sobre sus polémicas declaraciones y respondieron a las críticas de los cibernautas.

En un momento, Norka Gaspar le lanzó un fuerte mensaje a las personas que se indignan por el tipo de contenido que presenta en la plataforma. Afirmó que muchos se han quejado por las lisuras que dice durante sus conversaciones con Ricardo Mendoza.

“A mucha gente le ha molestado que yo diga lisuras. (...) Agradezco a YouTube porque queda en internet y es infinito. Hay para todos. Mi humor es lisuriento. S i no les gusto, también está María Pía en YouTube, puedes ir a verla y no entrar a mi canal . Yo no la conozco, pero su humor es blanco, es suave”, expresó.

Negó tener la intención de enseñar algo bueno a los jóvenes que ven sus videos. “ ¿En verdad están buscando que yo les enseñe algo? Están perdidos. Yo les voy a hacer reír y no todo lo yo diga lo tienen que tomar en serio , porque si no, no sería comediante”, agregó.

Por su parte, Ricardo Mendoza aclaró que, pese a las críticas que han recibido, también cuentan con el apoyo de muchos fans. “Ya dije lo que tenía que decir, que quede claro que vamos a seguir porque la gente lo pide y tenemos mucho apoyo”, señaló el creador de “Hablando huevadas”.

Norka Gaspar reconoce que borró críticas en su contra

Norka Gaspar reconoció que borró los comentarios de los usuarios que la criticaron en su cuenta oficial de Instagram.

“Me gusta que mis redes sean un lugar de mucho amor. Para la gente que se ha ofendido porque he borrado sus comentarios es porque eran bien feos. Es como tu vitrina y no me gustaría que haya un juguete roto cuando estoy vendiendo juguetes chéveres. He recibido mucho amor. Si no te gusta vete, sino quédate”, sostuvo la joven.

Ministerio Público abrió investigación a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

El 17 de febrero, el Ministerio Público anunció en Twitter que abrió una investigación a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por “contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; al realizar bromas y comentarios obscenos sobre un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”.