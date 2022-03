Flavia Laos reaparece en Twitter con peculiar mensaje sobre las relaciones amorosas

La modelo Flavia Laos se mantiene activa en redes sociales para compartir parte de su vida con sus seguidores. No obstante, se volvió más constante en Instagram y Tiktok, dejando de lado otros canales. Sin embargo, este 11 de marzo reactivó su cuenta de Twitter con un curioso mensaje que asombró a sus seguidores.

La joven actriz dio inicio a sus publicaciones con un tuit que habla del nuevo amor y las relaciones de pareja. Un detalle que no pasó desapercibido por sus fanáticos fue la hora en la que subió el mensaje, pues lo hizo a las 2.40 a. m. del 11 de marzo.

Flavia Laos decidió reactivar su cuenta en dicha red social. Foto: Flavia Laos/Twitter

“Todas las chicas merecen a un chico que las haga olvidar que algún día les rompieron el corazón” , escribió la ex chica realitty, generando diversos comentarios entre los internautas de dicha red social.

Flavia Laos revela que su habilidad no es el baile

La influencer contó que sabe de las tendencia de baile en TikTok, pero que, en el pasado, no tenía habilidad para eso. Por ello, reveló que ha decidido volver a tomar clases junto a un pariente para estar preparada. “Nos hemos metido a clases de baile con una profesora que me encanta. Yo antes no bailaba nada, tenía dos pies izquierdos y ella me enseñó a bailar”, manifestó.

Flavia Laos presenta a Austin Palao con su familia

Flavia Laos y Austin Palao no se esconden ante el público y ya han señalado que les gusta compartir tiempo juntos al lado de sus familiares y amigos. Esta vez fue el turno de Flavia, quien confesó para “Amor y fuego” que su familia está encantada con el modelo.