El día que Mathías Brivio le exigió respeto a Michelle Soifer en “EEG”: “Estás muy equivocada”

¡Intenso! Mathías Brivio ha sido catalogado como uno de los conductores más queridos dentro de todo el tiempo que “Esto es guerra” ha estado al aire. Sin embargo, también existieron momentos de tensión entre el vocero de las ‘cobras’ y los mismos participantes, todo a causa de la competencia, como lo que pasó con Michelle Soifer hace algunos años.

Todo sucedió en 2015, cuando el popular ‘Sol’ empezó a dar su opinión respecto de lo que diferenciaba a los ‘leones’ de las ‘cobras, con lo cual dio a entender que Mathías daba un mal ejemplo para su equipo. Es así que se inició una acalorada discusión en vivo entre el conductor y la chica reality. Revive qué pasó ese día en la siguiente nota.

¿Qué pasó entre Mathías Brivio y Michelle Soifer?

Luego de un reportaje donde las ‘cobras’ criticaron el rendimiento de la entonces capitana de los ‘leones’, Michelle Soifer comenzó a defenderse del equipo contrario diciendo que no hace caso a malos comentarios y que no hay comparación entre ellos y el equipo que lideraba.

Minutos después continúo sacando cara por los ‘leones’, pero Mathías interrumpió su comentario y Michelle reaccionó molesta. “Un ratito, Mathías, porque esto viene desde la cabeza, y tienes que dar el ejemplo también”, indicó. Esto provocó incomodidad en el conductor, quien no dudó en pedir respeto por parte de ella.

“Ahí estás muy equivocada, estás cruzando la línea. Simplemente dije que los ‘leones’ hicieron lo mismo, pero tú no cruces esa línea, Michelle, porque es una línea muy delgada, y te pido que no la vuelvas a cruzar”, expresó Mathías generando un tenso momento en el set que no se detuvo ahí.

La respuesta de Michelle Soifer

Después de esto, la capitana de los ‘leones’ pidió el micrófono para responder el duro comentario de Mathías. Finalmente, la ahora actriz atinó a pedir disculpas por lo ocurrido, haciendo hincapié en que ella esperaba que también se la trate con respeto.

Si pensaste que te falté el respeto, te pido disculpas. Al igual que tú exiges respeto, yo también lo exijo. Cuando me falta el respeto, yo también voy a exigir disculpas, acotó. Además, sugirió al equipo contrario que para evitar futuras discusiones ya no hablen de ella, dando fin a la acalorada discusión entre equipos y el conductor.

Michelle Soifer discutió con Jazmin Pinedo

Otro enfrentamiento que tuvo Michelle con un conductor de “EEG” ocurrió en 2020, cuando, luego de obtener un punto, Jazmín Pinedo (conductora que apoyaba a los ‘guerreros’) celebró de manera eufórica. Esto despertó la molestia de la chica reality porque hizo alusión a una frase de su compañera Alejandro Baigorria.

“Yo quiero decir una cosa: me parece pésimo que te pongas en esa situación. Mantén tu posición de conductora. Cada uno debe de mantener su posición”. Ante esto, Jazmín respondió que es guiada por el productor. La respuesta de ‘Michi’ no tardó, y mencionó: “Me parece absurdo. Alejandra puede apoyar a su enamorado, pero tu comentario fue cachoso”, agregó.

Ante esto, Gian Piero Díaz mencionó que todo le pareció una discusión tonta y resaltó que la diferencia de puntajes se ve en las instancias finales.